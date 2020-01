Despar Servizi: Pasquale Matullo neo direttore commerciale

La società consortile, formata dalle 6 società aderenti a Despar Italia (Centro 3A, L’Alco, Maiora, Ergon, Fiorino e SCS), ha nominato il nuovo direttore commerciale: Pasquale Matullo, 54 anni, il cui obiettivo è di “accrescere il valore dei servizi esistenti e generare nuove opportunità per le imprese associate, aumentare la quota di mercato con l’acquisizione di nuove realtà distributive interessate ad un progetto di marca/insegna nei territori dove Despar non è presente e potenziare la relazione con l’Industria di Marca per generare opportunità di business”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Despar proprio nel 60° anniversario dell’insegna in Italia -sottolinea Pasquale Matullo-. Despar è un’insegna storica, riconosciuta dal mercato e dai clienti, presente sulla quasi totalità del territorio nazionale. La sfida che mi attende è quella di contribuire alla crescita della quota di mercato di Despar Servizi nei prossimi anni”.

Pippo Cannillo, presidente di Despar Servizi, aggiunge: “Siamo certi che la nomina di Pasquale contribuirà a far compiere un ulteriore passo in avanti e siamo altresì fiduciosi di essere pronti a vincere le sfide che un mercato in forte cambiamento ci proporrà durante questo percorso”.

Tra le esperienze più significative del neo direttore commerciale ci sono quelle nel settore vendite presso ipermercati Auchan e cash & carry Metro, successivamente come responsabile del canale C&C all’interno della centrale MDO dove ha avuto un ruolo importante nel lancio del progetto Altasfera. Matullo è poi approdato alla Direzione Acquisti di Orrigoni Cedis (Tigros supermercati) e successivamente ha assunto il Ruolo di responsabile commerciale con l’Industria di Marca presso la centrale D.It per il canale della Distribuzione Organizzata delle insegne Sigma, Coal e Sisa. Nel corso di queste esperienze lavorative ha anche partecipato alle attività delle Super Centrali ESD, Centrale Italiana e Centrale Auchan.