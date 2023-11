Di Marco, il papà dell’autentica pinsa romana, alla conquista degli italiani con un restyling e la qualità di sempre

L’azienda che ha dato i natali alla vera Pinsa torna su tutti gli scaffali con una nuova immagine e la qualità di sempre

Una ricetta unica e segreta, un impasto che nasce dal mix di ricerca scientifica accurata, passione e profonda conoscenza per il mondo dei panificati. La Pinsa è oggi giorno nota a molti, ma solo un nome può vantarne la paternità: Di Marco.

“La mia idea è stata creare un prodotto innovativo, che non fosse presente sul mercato e che racchiudesse in sé il mio passato di esperto di farine e derivati del pane e il presente, andando incontro alle esigenze del consumatore contemporaneo che richiede velocità, praticità, ma senza rinunciare al gusto - spiega Corrado Di Marco, Fondatore dell’azienda Di Marco - “Oggi, l’originale Pinsa Di Marco è presente in tutte le insegne con una nuova immagine e la qualità di sempre”.

Il rivoluzionario impasto della Pinsa Di Marco è leggero e altamente digeribile grazie al sapiente mix di farine selezionate e Pasta Madre. Povero di grassi e zuccheri, il suo processo di lievitazione è di 72h. Molto diversa dalla sorella maggiore, la Pizza, la Pinsa ha qualità nutrizionali superiori proprio grazie a un limitato apporto calorico.

La Pinsa Di Marco, dopo le lunghe ore di lievitazione, è spianata dalle mani di mastri pinsaioli e confezionata in atmosfera modificata per mantenere inalterate tutte le sue proprietà fino alla tavola. Perfetta come sostituto del pane è ideale per chi è attento alla dieta e alle calorie. Versatile può accogliere diversi condimenti dai più semplici a quelli gourmet, per aperitivi informali tra amici o per cene conviviali.

Il prodotto di punta Di Marco nasce proprio dalla volontà di creare un prodotto sano, leggero, ideale per la quotidianità e, soprattutto di qualità. La sua storia è indissolubilmente legata alla nascita della Pinsa. Nel 1985, infatti, Corrado Di Marco, fondatore e “papà della Pinsa” iniziava le sue sperimentazioni con le farine alla ricerca della ricetta perfetta e all’avanguardia. L’intuizione, si racconta, fu l’unione dell’expertise di Corrado Di Marco e dei sapienti consigli della Signora Di Marco, esperta nutrizionista. Insieme, nel 2001, dopo diversi tentativi ed esperimenti, la coppia Di Marco dà vita a un prodotto nuovo, dalla caratteristica forma ovale, croccante fuori e morbido dentro. Nasce così la Pinsa originale Di Marco.

Disponibile in tutte le insegne della GD nella versione Classica Frigo, Multicereale Frigo, Classica Ambient e Freezer o ancora in formato snack per simpatici aperitivi prêt-à-manger!

