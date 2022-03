Diciotto negozi italiani scelti per il Global Innovation Award

Sono 18 i punti di vendita selezionati per l'edizione italiana 2022-2023 del GiA, Global Innovation Award, promosso dall’International Housewares Association e da The Inspired Home Show in partnership con le più importanti riviste internazionali del settore. Il vincitore assoluto rappresenterà l'Italia nel contest internazionale a Chicago durante l'edizione 2023 di The Inspired Home Show. I negozi sono stati annunciati nel corso dell'ultima edizione di HomiMilano nel corso del quale si sono alternati vari interventi.

"I negozi devono lavorare sulla polisensorialità per creare un ambiente in cui il cliente si senta accolto come nella propria casa" ha spiegato Andrea Castrignano interior designer, blogger e personaggio televisivo. "Il fattore umano è un elemento fondamentale e oggi le competenze del personale di vendita devono partire dalla capacità di saper ascoltare per intercettare desideri e esigenze" ha aggiunto Luca Galati, sales coach di Very Personal Consulting. "Il sapersi costruire una propria identità definita per diventare un vero proprio punto di riferimento è la strategia vincente per diventare protagonisti del mercato" ha ribadito l'architetto Massimo Mussapi.