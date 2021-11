Differenze inventariali in Italia: Checkpoint Systems supporta Crime&tech nel progetto di definizione di standard di settore per la misurazione e classificazione dello shrinkage.

Prosegue, da oltre vent’anni, il supporto di Checkpoint Systems, fornitore di soluzioni verticalmente integrate per il retail, al progetto di studio sulle differenze inventariali, condotto ormai da cinque anni da Crime&tech, spin-off company di Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime.

Il 2020 si era chiuso con la presentazione di un primo report dal titolo “Le differenze inventariali nella GDO in Italia”. Alla luce delle informazioni e dei dati raccolti in questa prima ricerca, l’iniziativa è poi proseguita nel 2021 con un nuovo progetto che si è distinto in tre fasi.

A maggio è stato pubblicato un vademecum per supportare i retailer nella misurazione e classificazione delle differenze inventariali. Con questa pubblicazione si è voluto fare chiarezza sulle cause esterne e sui processi interni che possono generare differenze inventariali nelle aziende del settore retail e GDO. Lo studio ha quindi cercato di identificare delle buone pratiche e degli standard di riferimento per aiutare i retailer a valutare e migliorare le proprie capacità di monitoraggio e analisi del fenomeno.

A seguire, nel mese di luglio, Crime&tech e Checkpoint Systems hanno reso disponibile un secondo documento contenente un decalogo di azioni per favorire la creazione di una “cultura aziendale” in cui tutte le componenti siano coinvolte nella gestione delle differenze inventariali. Queste linee guida sono state successivamente presentate e discusse in una nuova tavola rotonda.

Infine, il 16 novembre 2021 verrà presentato il report finale “La Sicurezza nel Retail in Italia 2021”. Il nuovo barometro sulle differenze inventariali e i problemi di sicurezza nel settore Retail e GDO, realizzato da Crime&tech con il supporto di Checkpoint Systems e la collaborazione del Laboratorio per la Sicurezza.

Nello studio sono state raccolte e analizzate statistiche e altre informazioni qualitative e quantitative che hanno permesso di stimare il valore delle differenze inventariali registrate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in diversi settori merceologici presi con una riflessione sull’impatto della pandemia di Covid-19; di analizzare le principali cause criminali e operative alla base delle differenze inventariali, fornendo per le prime un’indagine sui principali modi operandi e caratteristiche degli autori di reato; di rilevare le misure di sicurezza adottate dalle aziende del settore Retail e GDO con un focus sul rapporto con le Forze dell’Ordine.

Lo studio ha visto coinvolti, attraverso interviste individuali e una survey, 33 gruppi societari e 54 aziende, per un equivalente di circa 9.900 punti vendita. Inoltre, sono stati raccolti e analizzati dati su più di 150,000 singoli eventi criminali registrati tra il 2019 e i primi sei mesi del 2021 in punti vendita di tutta Italia. Lo spettro dell’indagine ha interessato diversi comparti del settore Retail e GDO coinvolgendo figure professionali sia tra i security manager che nel top management delle aziende.

“Quest’anno celebriamo con orgoglio i primi 20 anni di supporto a questo studio sulle differenze inventariali,” commenta Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems. “Negli ultimi due anni il progetto di ricerca ha poi avuto un’importante accelerazione, grazie alla collaborazione con Crime&tech e al supporto del Laboratorio per la Sicurezza, certi che tutto questo possa essere utile ai retailer nel definire una strategia di prevenzione delle perdite efficace”.

“Questo è il terzo studio che Crime&tech effettua per stimare il valore delle differenze inventariali e fotografare la situazione della sicurezza nel settore retail e GDO in Italia” aggiunge Marco Dugato, Amministratore di Crime&tech e Ricercatore di Transcrime - Università Cattolica “Sin dal primo rapporto del 2017 la nostra sfida è stata quella di fornire alle aziende e ai professionisti uno strumento che non si limiti a quantificare le perdite, ma fornisca degli spunti di riflessione su come minimizzarle attraverso approcci e soluzioni innovative. Questo è stato possibile grazie al supporto di Checkpoint e alla collaborazione con il Laboratorio per la Sicurezza e con le tante aziende che hanno partecipato a queste iniziative fornendo dati e informazioni”

Al webinar di presentazione saranno presenti:

Ernesto Savona - Presidente di Crime&tech e Direttore di Transcrime - Università Cattolica

Presidente di e Direttore di Marco Dugato - Amministratore di Crime&tech e Ricercatore di Transcrime - Università Cattolica

Amministratore di e Ricercatore di Giuseppe Mastromattei - Presidente, Laboratorio per la sicurezza

Presidente, Raffaella Cataldi - Senior Loss Prevention Analyst, VF International

Senior Loss Prevention Analyst, Daniele Colantonio - Security Manager, Penny Market Italia

Security Manager, Giuseppe Naro - Loss Prevention & Security Manager, Inditex Italia

Loss Prevention & Security Manager, Alberto Corradini - Business Unit Director, Checkpoint Systems Italia

