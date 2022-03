Digital Retail, Coca-Cola con ShopFully negli Autogrill

Nell'ampia e articolata casistica del digital retail, in particolare nell'ambito dei punti di vendita che interagiscono con i clienti, si può inserire a pieno titolo l'iniziativa congiunta Coca-Cola HBC Italia e ShopFully finalizzata alla comunicazione attraverso smartphone con i consumatori vicini e all’interno dei punti di vendita con insegna Autogrill.

Dal punto di vista tecnologico è stata utilizzata la piattaforma di Shopfully Hi! (Hyperlocal Intelligence) basata sull'Intelligenza Artificiale combinata con la rete di beacon di Coca-Cola Hbc Italia all’interno degli Autogrill. Coca-Cola ha potuto così comunicare con il 100% degli acquirenti geolocalizzati, che quest’estate avevano aderito alle iniziative promozionali legate all’acquisto della borraccia realizzata in esclusiva per Autogrill e al concorso che ha messo in palio 5 biliardini personalizzati Coca-Cola.

“L’ampia dimensione della rete Beacon -dice Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully-, unita alla capacità di ShopFully di raggiungere milioni di utenti e al know-how tech dell’azienda, permette a brand e retailer di coinvolgere i consumatori con contenuti per loro rilevanti nei momenti più strategici, arrivando ad ottenere risultati di primo piano come dimostrato con la collaborazione con Coca-Cola HBC Italia e Autogrill Italia”.

I risultati dell'operazione congiunta

Nei negozi dove la promozione era attiva, si è registrata un’incidenza degli scontrini relativi alla promozione superiore di 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale di Autogrill Italia.

L'operazione ha portato a un +19% di incremento visite (direttamente influenzate da DoveConviene. differenziale fra cluster esposto e non esposto, di dimensione e tipologia identica) nei punti di vendita con insegna Autogrill, che supera di 7 punti percentuali il risultato della campagna dell’anno precedente. Oltre 20.000 notifiche push lette dagli utenti all’interno dei punti di vendita confermano il successo del digitale per comunicare con i consumatori anche quando sono tra gli scaffali del punto di vendita.

“In un mondo che evolve rapidamente, mutano anche le richieste e le necessità dei nostri clienti -sottolinea Luca Chiorazzo, national account manager di Coca-Cola HBC Italia-. Grazie alla piattaforma tecnologica di ShopFully, che si conferma un partner solido dal punto di vista tecnologico, la rete Beacon di Coca-Cola HBC Italia ha trovato una applicazione che ci ha permesso di comunicare con i consumatori all'interno dei punti di vendita in modo nuovo e più efficace, aprendoci a nuove frontiere della digitalizzazione”.

“Questa collaborazione dimostra quanto il negozio fisico sia centrale nel rapporto con i consumatori -Simonetta di Martino, senior brand Manager Beverage & Qsr Third Parties di Autogrill Italia-. Poter interagire con i clienti sia quando sono a casa che quando sono vicini al punto vendita, così come davanti agli scaffali mentre decidono cosa acquistare, apre a brand e retailer frontiere del tutto nuove, per costruire relazioni sempre più articolate con i propri consumatori, con lo smartphone come protagonista”.