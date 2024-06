Digital signage: M-Cube riduce i consumi del 50%

Green Signage è una proposta che, attraverso l’impiego di quattro soluzioni integrabili in qualsiasi punto di vendita, permette un sensibile risparmio energetico

Con le crescenti richieste da parte dei clienti e le normative sulla sostenibilità che dovrebbero essere applicate, il settore del digital signage ha bisogno di pratiche più rispettose dell'ambiente e in tempi rapidi”. Lo afferma Manlio Romanelli, presidente di M-Cube, azienda che ha una nuova proposta per soddisfare tale esigenza: il protocollo Green Signage. Questo ha il preciso obiettivo di ridurre i consumi energetici collegati all’impiego del digital signage nei punti di vendita.

La disponibilità di Green Signage coincide con l'introduzione da parte dell'Unione Europea dell’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (Espr), una direttiva volta a migliorare la circolarità, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei prodotti realizzati all’interno dell’Ue. I rivenditori devono conformarsi a questa normativa il più velocemente possibile.

I vantaggi del protocollo Green Signage

L’adozione del protocollo Green Signage rappresenta un modo per raggiungere la compliance. A tal fine, M-Cube ha sviluppato quattro differenti soluzioni tecnologiche, che sono pensate per poter essere facilmente integrate nelle installazioni di digital signage in qualsiasi punto di vendita.

Le soluzioni consistono nella presa intelligente Smart Socket, che si disconnette automaticamente a un orario programmato e fornisce rapporti periodici sul consumo di energia. A Smart Socket si affianca un content management system (Cms), un sistema di gestione dei contenuti progettato appositamente per i dispositivi di digital signage, con impostazioni espressamente dedicate alla riduzione dei consumi energetici.

M-Cube ha anche progettato alcuni schermi Lcd/Led con una specifica regolazione per limitare l’energia impiegata. Ogni tecnologia è stata sottoposta a test di valutazione ha ottenuto la certificazione Imq. L’azienda ha infine ridisegnato le campagne di digital signage utilizzando contenuti che rispettano rigorosi parametri così da assicurare un uso più efficiente dell'energia.

Grazie al protocollo Green Signage e all’utilizzo delle quattro soluzioni, secondo prove condotte in laboratorio, M-Cube ha riscontrato un risparmio energetico compreso tra il 30% e il 50%.