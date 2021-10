CityLife Shopping District, uno dei pochi distretti commerciali di nuova generazione in un centro urbano, aggiunge una carta prelibata alla sua offerta di ristorazione, con l'apertura di Dispensa Emilia, che inaugura così il suo terzo locale in Lombardia. Il nuovo locale a CityLife, ubicato nella food court coperta, al primo piano, rafforza il processo di crescita del marchio emiliano. Sarà aperto tutti i giorni a pranzo e cena, con 100 posti a sedere disponibili e un menu strutturato sui sapori della tradizione emiliana, gnocco fritto, tigelle e tagliatelle, da scegliere anche con i servizi di consegna (delivery) e asporto totalmente senza contatto (contactless) App&Go, tutti fruibili attraverso l’App Dispensa Emilia.

Con una superficie commerciale utile di 32.000 mq e un bacino di utenza di 2,5 milioni di persone, CityLife Shopping District ha una spiccata propensione per l'offerta in ambito ristorativo, applicata su diversi livelli di qualità e prestigio, dal fast food tradizionale ai nuovi trend come la pokeria (Poke House) alla gastronomia di alta qualità (Heinz Beck, Peck) che troviamo declinata internamente e lungo i percorsi all'aperto. Immerso nel secondo parco pubblico della città, CityLife Shopping District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati.

Piano di crescita

"Dispensa è un modo d'essere, una filosofia nella quale si ritrovano anche i clienti che mettiamo sempre al centro del nostro progetto -commenta Alfiero Fucelli, Presidente e amministratore delegato di Dispensa Emilia-. Siamo partiti nel 2004 senza dar nulla per scontato, con l’obiettivo di poter far vivere alle persone un’esperienza buona, rilassata e divertente, mettendo i piatti della tradizione al centro della nostra offerta. L’apertura di CityLife Shopping District ci riempie di orgoglio perché ci consente di portare la nostra offerta all’interno di uno spazio prestigioso e diventato da tempo un punto di riferimento per il tempo libero dei cittadini milanesi".

Lo sviluppo di Dispensa Emilia ha portato il brand da Modena a Firenze, Verona, Milano. I 10 nuovi locali del 2021, porteranno all’assunzione di circa 200 dipendenti, 20 dei quali nella sola sede di CityLife Shopping District.

Dispensa Emilia nasce nel 2004 per proporre i piatti della tradizione emiliana in chiave moderna, con servizio rapido e in un ambiente non freddo e standardizzato. Tra i fondatori Alfiero Fucelli, oggi presidente e amministratore delegato dell’azienda, un manager con molta esperienza nel mondo della ristorazione commerciale. Il primo locale Dispensa Emilia apre nel centro commerciale Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno (Bo) e oggi la catena conta diversi punti vendita tra Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia. Nel luglio 2018, Investindustrial, società di investimento, acquisisce la maggioranza di Dispensa Emilia.

La tigella

Nel menu di Dispensa Emilia si può scegliere tra gnocco fritto e tagliatelle, tortellini e insalate con prodotti del territorio, ma la protagonista è la tigella: la ricetta esclusiva fatta di farine macinate a pietra e cereali consente di dar vita a questi dischi di impasto che, una volta preparati nella Cucina della Dispensa a Modena, arrivano sui singoli ristoranti dove finiscono di lievitare prima di essere cotti e farciti al momento. In menu sono presenti in diverse versioni: Classiche, Ortolane, Sfiziose, Imperdibili fino alla Tradizionale con battuto di lardo e grana, la Bolognese con ragù di carne.