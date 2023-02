Per il suo quarto ristorante a Milano (33° a livello nazionale), Dispensa Emilia ha scelto un'ottima location sul piano attrattivo: Bicocca Village

Per il suo quarto ristorante a Milano (9° in Lombardia e 33° a livello nazionale), Dispensa Emilia ha scelto un'ottima location sul piano attrattivo: Bicocca Village. L'inaugurazione di questo locale da 120 posti a sedere è stata anche l'occasione per presentare il nuovo direttore marketing, Federico Frigieri, modenese, in Dispensa Emilia da circa un mese, ma già con esperienze importanti (per esempio Coca Cola Italia) nell'industria food.

Tigelle, gnocco fritto e tortelloni di zucca, che abbiamo assaggiato ieri sera serviti per l'occasione da Andrea Rosa, direttore commerciale e operations -da 20 anni in azienda, dove ha iniziato con il fondatore, Alfiero Fucelli- sono fra i piatti iconici, come si usa dire oggi, di Dispensa Emilia che prevede per il 2023 una decina di nuove aperture, a partire dal bis al centro commerciale Le Gru a Grugliasco (To). Bisognerebbe aggiungere anche le tagliatelle al ragù e, almeno fra i dolci, il Dispensamisù. Il tutto annaffiato da lambrusco di Sorbara, simbolo del buon bere emiliano nel mondo. Nel nuovo locale di Milano Bicocca, aperto a pranzo e cena tutti i giorni, è possibile gustare l’intera proposta del menu Dispensa Emilia anche mediante la App che consente di ordinare e di pagare comodamente al tavolo o di prenotare un asporto e ritirare l’ordine senza scendere dall’auto grazie al servizio App&Go. Dispensa App offre ai clienti la possibilità di accumulare punti fedeltà e ottenere piatti omaggio, sconti esclusivi e anticipazioni.

Innovare conservando l’identità dei sapori, mantenere il più possibile uniforme e costante la qualità e non deludere i clienti: questi i valori fondamentali della filosofia di Dispensa Emilia, basata su un concetto chiave riassunto nel claim poche cose fatte bene. Gli ingredienti, i prodotti e i piatti vengono scelti e cucinati in Dispensa. Alcuni prodotti arrivano nei ristoranti dalla Cucina della Dispensa, centro produttivo di Modena che dal 2019 sforna e distribuisce quotidianamente tigelle fresche, ragù e condimenti vari. Altri prodotti vengono completamente preparati nei singoli ristoranti, ogni mattina. Tutte le proposte del menù sono cucinate al momento dell’ordine per offrire sempre un piatto casalingo e di qualità.