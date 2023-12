Display signage, Philips punta sugli schermi ePaper a colori

I nuovi modelli misurano 32” e usano la tecnologia E Ink Spectra 6 che offre un grande impatto visivo e limita notevolmente il consumo energetico, rendendoli così adatti a impieghi prolungati nel tempo anche in sostituzione dei poster cartacei

Con il nuovo Tableaux 5150I, Philips Professional Display Solutions (PPDS) ha compiuto un ulteriore passo avanti nella tecnologia per il digital signage. Si tratta di un monitor da 32” pensato per gli ambienti di vendita al dettaglio che usa una segnaletica ePaper a colori e che è basato sulla tecnologia E Ink Spectra 6, sostenibile e di grande impatto visivo. Su uno schermo in formato 16:9 da 2560 x 1440 pixel, Tableaux 5150I garantisce Ppds (Public Procurement Data Space), immagini nitide e colori vividi e un'esperienza visiva accattivante per clienti e visitatori.

Una delle caratteristiche di spicco di questo display è la sua efficienza energetica. Anche quando è scollegato o è privo di alimentazione, è in grado di mantenere l'affissione dei contenuti, contribuendo così a ridurre sia lo spreco di carta sia l'impatto ambientale. D’altro canto, la tecnologia E Ink Spectra 6 assicura un consumo energetico estremamente basso, rendendo il display ideale per un utilizzo continuo, ma ponendo attenzione all’impatto sull’ambiente.

Qualità paragonabile a quella di un signage cartaceo

Realizzata su misura per l'uso con i display Philips Tableaux e dotata di piccole cornici, la piattaforma E Ink Spectra 6 da 31,5" offre prestazioni cromatiche elevate. Grazie all'impiego di algoritmi di colore avanzati, questo display digitale offre una qualità di stampa paragonabile a quella di un signage cartaceo, rappresentando quindi un valido sostituto dei classici poster. Rispetto ai quali, però può essere impiegato in modo più flessibile, sia come soluzione indipendente sia come parte di una rete di display installata all’interno di svariati punti di vendita.

La sua versatilità si estende anche alla gestione remota, grazie al supporto di software di terze parti e alla piattaforma cloud sicura Ppds Wave, che fornisce funzionalità avanzate ma di semplice utilizzo per il controllo a distanza dei dispositivi per flotte di display professionali Android SoC Philips di qualsiasi dimensione e in qualsiasi luogo.

Per le installazioni fisse e negli ambienti in cui sono necessari aggiornamenti frequenti delle immagini, il display può fare affidamento sulla connettività Power over Ethernet (PoE), che garantisce sia l'alimentazione sia la connessione per la gestione remota. Dotato di 16 GB di memoria interna e 2 GB di Ram, il display permette di aggiornare i contenuti tramite Usb, micro Usb, Micro SD, Lan e WiFi 5 (il 6 non è ancora supportato), collegando semplicemente il Tableaux 5150I a una fonte di alimentazione.