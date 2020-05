Dixie: new opening ad Ascoli Piceno

Al centro commerciale Al Battente di Ascoli Piceno trova spazio il negozio di abbigliamento Dixie (Imperial). L'insegna prosegue la sua espansione sul territorio sviluppata ad oggi nei maggiori centri storici del Centro-Nord Italia e d’Europa con store per il 50% di proprietà diretta e il restante 50% in franchising.

Display, layout e concept sono in linea con la tradizione dell'insegna. L'assortimento, come da consuetudine, propone prodotti a marchio, non solo abbigliamento ma anche bijoux ed accessori. La gestione di questa struttura è dell'azienda Impulsiva srls di San Benedetto. A riguardo l'amministratrice Maria Grazia Cozzolino sottolinea: “Siamo soddisfatti e speranzosi per questa nuova apertura. Non abbiamo intenzione di rimanere fermi. Bisogna andare avanti e credere nel progetto. In un periodo fortemente caratterizzato dalla lotta alla pandemia da Coronavirus, che sta generando ripercussioni sul sistema economico, è senza dubbio un segnale molto importante quello di dare avvio ad una nuova iniziativa imprenditoriale segno di vitalità e voglia di reagire”.