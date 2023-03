Dm-drogerie markt testa i camion a idrogeno per la logistica

Un progetto pilota tra dm, Amm e Dsv punta a verificare sul campo l’importanza dei trasporti con camion a idrogeno

Il retailer tedesco dm-drogerie markt ha lanciato un progetto pilota per la consegna ecologica ai negozi dm di Norimberga. Da marzo 2023, i mercati nell'area cittadina saranno riforniti di merci da quattro camion a celle a combustibile alimentati esclusivamente a idrogeno, gli Hyundai Xcient Fuel Cell Type 6x2. La percorrenza per ogni ricarica è di oltre 400 km. Questi mezzi hanno un Gcw (Gross Combination Weight) pari a 42 tonnellate. Ricordiamo che il Gcw è la somma del peso totale del veicolo trainante, del carico trasportato e del peso del rimorchio. Non è la prima azienda retail che sta muovendosi in questa direzione, qui trovate altri progetti pilota in corso come Sainsbury o Lidl.

Il progetto logistico con l'idrogeno di dm-drogerie markt

dm-drogerie markt opera in 14 Paesi europei, con 71.600 dipendenti in oltre 3.900 negozi in tutta Europa, per un fatturato di 13,6 miliardi di euro nell'esercizio 2021/2022. L’azienda è presente anche in Italia con circa 150 punti di vendita, per ora tutti a nord di Firenze.

Il progetto, sviluppato da dm insieme allo spedizioniere Amm e alla società di logistica Dsv, punta a raccogliere conoscenze su come rendere i processi logistici e le catene di approvvigionamento più sostenibili ed evitare emissioni dannose per il clima. "Inizialmente questo progetto dovrebbe durare quattro anni- ha affermato Christian Bodi, amministratore delegato di dm e responsabile per il reparto logistico-; l’uso di diversi tipi di alimentazione sarà decisivo per la progettazione sostenibile di processi logistici a prova di futuro".

Quanto è sostenibile l'idrogeno nei trasporti

Non è il primo caso di adozione di questi camion, né sarà l’ultimo. Resta da controllare la modalità di produzione dell’idrogeno necessario, che al momento consente vari livelli di sostenibilità. I livelli sono identificati in quattro colori rispetto alla fonte utilizzata per produrre idrogeno: verde (rinnovabili), blu (nucleare), grigio (fossili), marrone (biomassa). Un recente esempio di uso dei camion Hyundai si è visto in California. Questo tipo di alimentazione è particolarmente rilevante per aziende che siano in grado di completare da sole la catena di approvvigionamento, ricarica e manutenzione dei veicoli e del sistema complessivo.