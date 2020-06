Dm entra in Liguria con il suo primo store

Il punto di vendita realizzato a Genova da dm segna l'ingresso dell'insegna drugstore in Liguria. Lo store è stato aperto in via Brigata Liguria 49R–59R, si estende su un'area di 250 mq, offre un assortimento di 14.000 item (di cui 4.000 a marchio dm) con prodotti per il make-up e per la cura e la salute della persona, articoli per l’infanzia, la casa e il pet care, e impiega otto addetti.

“È per noi motivo di grande orgoglio ripartire da un territorio dinamico e vitale come quello genovese. Questa inaugurazione rappresenta un forte segnale nei confronti di una città che mai come in questo momento incarna la tenacia e la voglia di rinascita -dichiara Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti di dm-. Crediamo fortemente nel potenziale di questa magnifica città, dove intendiamo porci come punto di riferimento per qualità, convenienza e servizi. A questa inaugurazione ne seguirà infatti un’altra in Piazza Dante nel mese di agosto”.

In linea con le regole anticontagio, all'interno dello store sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli ingressi verranno contingentati. Proprio per evitare assembramenti, per questa nuova apertura il pubblico potrà fruire di uno speciale sconto del 50% sul secondo pezzo su tutto l’assortimento, valido per un intero mese.

Il punto di vendita opera con orario continuato da lunedì a domenica dalle 9 alle 19,30.