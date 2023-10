dm Italia chiude l’esercizio 22-23 con un fatturato di circa 140 milioni

La crescita del giro d’affari è di oltre il 30% sull’esercizio precedente. Investimenti nel digitale, nella rete fisica, in sostenibilità

Clienti in aumento, nuove aperture in programma, sviluppo dello shop online, attenzione ad una crescita ecoattenta: sono, questi, alcuni dei punti chiave del Gruppo dm, catena di drugstore oggi presente in 14 Paesi in Europa. Per l'Italia l'anno fiscale (ott. 2022 – sett. 2023) si è chiuso in netta crescita, con un incremento di oltre il 30% per un fatturato di circa 140 milioni di euro, e fino a 900.000 clienti al mese. dm Italia conta oggi un totale di 81 punti di vendita sul territorio, di cui 10 inaugurati in questo esercizio, e la previsione è di aprirne altrettanti nei prossimi mesi.

Le nuove aperture, peraltro, hanno permesso non solo un’ulteriore e concreta vicinanza al cliente, ma anche un maggior impatto occupazionale: dm Italia vanta ora un team di circa 100 persone in più rispetto allo scorso anno, per un totale di oltre 700 collaboratrici e collaboratori, di cui più dell’80% donne.

dm Italia si afferma ogni anno di più sul panorama aziendale italiano, dato confermato anche dall'adesione, a partire da aprile, al gruppo di aziende associate a Federdistribuzione.

In un’ottica di digitalizzazione, dm ha investito nel progetto eCommerce e ha lanciato a ottobre 2022 il suo shop online che consente ai clienti, in tutta Italia, di acquistare gli oltre 12.000 prodotti disponibili sul sito (tra brand commerciali e marchi propri, come Balea, alverde, Mivolis e dmBio), ricevendoli direttamente a casa propria o in store.

In alternativa si può scegliere il ritiro express: questa modalità, che evita imballaggi e spedizioni, consente di acquistare direttamente dal sito internet i prodotti disponibili in punto di vendita, dove l’ordine verrà preparato e sarà pronto per il ritiro in 2 ore.

Lo store online ricrea un’esperienza omnichannel offrendo una piattaforma di ultima generazione con un’interfaccia intuitiva, semplice, gradevole e ricca di contenuti.

Oltre allo shop online è stata lanciata, nel dicembre 2022, anche l’applicazione “la mia dm”, per dispositivi mobili, fruibile sia sui sistemi Apple che Android. L’app è stata accolta con favore da parte dei consumatori: dal lancio sono stati infatti registrati oltre 260.000 download.

Il sito dm e l’app sono diventati, per l’insegna, il nuovo punto di incontro e luogo di fedeltà al marchio, come dimostrano i 50.000 utenti online attivi ogni mese e i 160.000 account creati: “La percentuale degli ordini effettuati tramite app è in continua crescita -informa Hubert Krabichler, ceo di dm Italia-. Questo è sinonimo per noi di efficienza e funzionalità e dimostra quanto l’esperienza di acquisto sia facile e immediata per il cliente.”

La spinta all’innovazione digitale si concretizza inoltre attraverso l’utilizzo di un nuovo software, progettato internamente all’azienda, che sfrutta le nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale. Questo sistema rende peraltro più semplice ed efficace la sinergia e la collaborazione tra tutti i Paesi del gruppo.

Il retailer, inoltre, è oggi ancora più vicino alle necessità dei clienti, consentendo loro di fare una spesa quotidiana completa a prezzi vantaggiosi, massimizzando il proprio budget. In questo senso, l’azienda ha aderito all’iniziativa Trimestre anti-inflazione promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede il contenimento dei prezzi dei prodotti di prima necessità, alimentari e non alimentari, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Nella fattispecie, dm ha deciso di abbassare il prezzo di oltre 1.000 referenze.

A partire dalle ultime aperture, e per le successive che arriveranno, l'azienda ha progettato un nuovo design dei punti di vendita, creando all’interno degli store alcune isole divise per categorie di prodotto, pensate per agevolare il customer journey. Nel dettaglio, questo nuovo concept planimetrico, dal design originale e dalla una panoramica ottimale (garantita anche dalla modifica della posizione e dall'utilizzo di scaffali più bassi) agevola i clienti durante l’esperienza d’acquisto. Permette inoltre di creare un angolo dedicato alla bellezza, progettato per immergere e ispirare i clienti durante la loro permanenza nel punto di vendita.

Per promuovere la sostenibilità ambientale, il progetto prevede inoltre la riduzione dell’impronta di CO2 e del fabbisogno energetico all’interno dei punti di vendita, insieme al sempre maggior impiego di materiali riciclati e riciclabili.

Il primo punto di vendita che segue questo modello è stato inaugurato nel maggio 2023 e si trova in prossimità dell’headquarter di dm, all’interno del centro commerciale Adigeo a Verona. I clienti del megastore possono trovare, organizzata su un unico piano di oltre 500 mq e ancora più valorizzata con questa nuova disposizione, la proposta completa di dm: oltre 14.000 referenze, più di 600 marche, di cui 26 sviluppate in house (come Balea, dmBio, alverde, babylove, Mivolis) dedicate al benessere e alla bellezza, al food bio, all’infanzia, alla cura della casa e degli animali.

L’azienda è anche molto attiva sul fronte della sostenibilità. Propone infatti scelte di acquisto alternative e sostenibili, inserendo all’interno del suo assortimento prodotti green che spaziano dalla cosmetica naturale certificata, ai prodotti solidi come shampoo e deodoranti, alla cura corpo priva di microplastiche, fino ai prodotti di alimentazione biologica. Sempre in quest’ottica, dm sta lavorando per sostituire gradualmente i packaging con nuove confezioni realizzate fino al 100% in materiali riciclati. In alcuni punti di vendita, sono inoltre disponibili i distributori di detersivi biologici certificati alla spina, un’alternativa sostenibile e più economica per prendersi cura della casa.

dm ha investito e continua nel suo impegno anche dal punto di vista del risparmio energetico. Ha deciso infatti di avvalersi da quest’anno della collaborazione di un energy manager esperto, che supporterà l’azienda nelle analisi dei consumi di energia dei punti di vendita e della sede centrale, per limitarne al minimo l’utilizzo e ottimizzare il relativo risparmio.

In 10 store sono già attivi impianti fotovoltaici e l'obiettivo è quello di aumentare le installazioni nel prossimo futuro. La maggior parte dei punti di vendita e la sede centrale sono inoltre alimentati con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per promuovere un utilizzo ancora più consapevole dell’energia, sono stati messi a disposizione di tutti i collaboratori dei nuovi corsi di formazione ad hoc, con lo scopo di sensibilizzarli verso l’utilizzo consapevole delle risorse energetiche.

Quanto al tema delle risorse umane, dm favorisce la creatività e la crescita personale e investe nei propri collaboratori attraverso corsi di formazione e aggiornamento, che permettono una crescita professionale, individuale e organizzativa. L’ambiente professionale costruito da dm, contraddistinto da principi di parità, trasparenza e integrità, mira a consentire ai suoi collaboratori di sviluppare il proprio potenziale. Rientra in questo approccio l’iniziativa “Un giorno vale di più”, progetto che offre la possibilità a tutti i collaboratori di godere di un giorno di permesso o ferie in più ogni anno da dedicare a cause e progetti in favore della sostenibilità, del sociale e della comunità in generale, promuovendo così la responsabilità sociale, la crescita personale e l’acquisizione di nuove competenze.

Nella logica di garantire ai propri collaboratori condizioni di lavoro e di vita sane, l’azienda ha inoltre promosso l’iniziativa “Settimane internazionali del benessere”, che si svolge tra il 9 ottobre e l’11 novembre 2023. In questa occasione vengono organizzate alcune attività, momenti di condivisione e webinar che invitano tutti i collaboratori a riflettere sul tema benessere, dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.

Quanto ai progetti a breve, per l’attuale esercizio è previsto un importante investimento media, che vedrà dm Italia sbarcare in televisione, protagonista di uno spot che andrà in onda sulle principali emittenti nazionali: “Abbiamo davanti a noi mesi impegnativi e ricchi di sfide per poter raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati –commenta Hubert Krabichler, ceo di dm Italia–. Portiamo avanti con fermezza il nostro piano di sviluppo, con la convinzione sempre maggiore che investire nel benessere delle persone significa essere orientati al futuro".