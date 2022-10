dm Drogerie markt lancia l’eCommerce

La catena tedesca dm, in Italia da 5 anni, investe nel nostro Paese con un eCommerce dedicato in cui sono disponibili 8.000 prodotti

Sulla scia della convivenza proficua tra punto di vendita fisico e canale online, anche dm-Drogeriemarkt annuncia l’apertura dell’eCommerce in Italia. La catena tedesca, che vanta un assortimento di oltre 14mila prodotti di brand commerciali e mdd (con 27 linee), offrirà ai propri consumatori la possibilità di acquistare tra le 8.000 referenze nelle categorie beauty, salute e alimentazione, baby, pet e home care comodamente online su dm-drogeriemarkt.it. Il retailer offre tre differenti servizi si spesa online: delivery a casa, ritiro in store oppure ritiro express che consente di acquistare prodotti presenti nel punto di vendita selezionato e ritirare l’ordine in poche ore.

L’annuncio durante l’evento dedicato è stato dato in tedesco e tradotto simultaneamente in italiano: “Vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti e offrire opportunità di sviluppo per chi lavora con noi. In questi tempi difficili vogliamo dimostrare quanto crediamo nel mercato italiano”.

L'eCommerce di dm sarà basato su una piattaforma che fa capo alla sede centrale del retailer, in Germania. Il delivery è gratuito per gli ordini sopra i 59 euro e, per il lancio, dal 19 al 30 ottobre è possibile usufruire di uno sconto del 20% su tutto.

“L’apertura dell’online shop è la prosecuzione dei nostri sforzi per soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative dei clienti -spiega Benjamin Schneider, direttore marketing di Dm Italia-. Siamo lieti di poter offrire loro un’esperienza d’acquisto facile ed economica”.

dm crede nella sostenibilità

L’attenzione all’ambiente è una priorità in casa dm, e proprio recentemente il retailer ha annunciato l’introduzione di detersivi biologici certificati alla spina della linea Planet Pure. Si tratta di biodetersivi acquistabili con il flacone ricaricabile in bioplastica derivante dalla canna da zucchero. Inoltre, dm rientra per il secondo anno consecutivo nella classifica Italy’s Best Employers 2023 che valuta le migliori aziende italiane in cui lavorare.