Dm punta sull’intelligenza artificiale

Annuncio del gruppo tedesco che ha lanciato dmGPT, progettata per consentire – tra le altre cose - la modifica del testo, il supporto in fase di programmazione e la creazione di post social

Il gruppo tedesco Dm-drogerie markt ha lanciato un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, denonimata dmGPT (dm Generative Pre-trained Transformer), per i dipendenti di dialogicum, la sua sede centrale a Karlsruhe. Il chatbot si basa sulla versione aziendale del modello di linguaggio AI GPT-3.5 e consentirà a circa 3.300 persone di utilizzare la tecnologia in un ambiente sicuro. La soluzione offre una gamma di funzioni simile a ChatGPT originale e utilizza la stessa tecnologia in background mentre opera sull'infrastruttura proprietaria in cloud. Questo per garantire la sicurezza durante la gestione dei dati e ridurre al minimo i rischi relativi ai sistemi di protezione dei dati e alla mancanza di condizioni quadro contrattuali.

Obiettivo leadership di settore

“Il nostro obiettivo è proporci come pioniere nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra gli operatori delle vendite al dettaglio”, fa sapere in una nota Roman Melcher, amministratore delegato di dm per il dipartimento IT/dmTECH.

Il lancio segue una fase pilota lanciata a luglio, che avrebbe dato buoni riscontri a fronte dell’utilizzo da parte di 1.100 dipendenti del gruppo tedesco.

Gli utenti possono affidare a dmGPT una serie di attività, tra cui la modifica del testo, il supporto con la programmazione, la correzione degli errori del programma e la creazione ex-novo di concetti. La società segnala, inoltre, che dmGPT può anche aiutare con la ricerca e la creazione di post sui social media.

Il ruolo delle competenze personali

“dmGPT è progettato per rendere la vita più facile ai nostri dipendenti, responsabilizzarli e coinvolgere l'intera comunità lavorativa nell'uso dell'intelligenza artificiale - ha aggiunto Melcher -. In dmGPT operiamo secondo il principio 'Human in the Loop', in modo che le decisioni umane riguardanti la pubblicazione, il riutilizzo, il test e l'approvazione dei risultati siano ancora preservate”.