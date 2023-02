Dolciaria Acquaviva: il made in Italy per il consumatore

Il 2023 è l’anno che vedrà impegnata Dolciaria Acquaviva nella distribuzione ancor più capillare della linea Retail a marchio, un progetto frutto di un ascolto attento e di uno studio approfondito del mercato e dei consumatori

L’azienda campana da oltre 40 anni è al servizio del canale horeca con circa 350 distributori in Italia e nel mondo e oltre 12.000 bar serviti dalla rete diretta.

Nel mondo della prima colazione rappresenta il 4° player del mercato e con l’acquisizione prima di MilanoPastry, poi di Dolce Milano e di Unigel, il gruppo ha ampliato l’offerta di referenze autoprodotte in altri segmenti merceologici per il canale Ho.re.ca e ha implementato il presidio di altri punti di contatto, in particolare quello della GDO e la linea retail firmata Acquaviva ne è un esempio.

“La colazione rappresenta un rituale nella cultura culinaria italiana” – racconta Federica Moretti, marketing manager del gruppo – “Un gesto quotidiano che custodisce e racconta uno stile di vita. Sempre di più, le persone vogliono vivere questi momenti, personalizzandoli in base al loro gusto e dando il loro tocco finale. Con la linea retail firmata Acquaviva, l’aroma del caffè e dei cornetti appena sfornati diventano gesti di cura rituale che ognuno potrà realizzare facilmente nella propria casa, gustando un prodotto sicuro, certificato, goloso e di qualità, proprio come al bar”.

La linea nasce con l’obiettivo di garantire al consumatore eccellenze made in Italy per ogni momento della giornata ed è composta da dieci referenze di dolci e salati surgelati pronti da cuocere, pensati non solo per la prima colazione, ma anche per occasioni di consumo diverse, come una merenda o una pausa golosa.

Sono prodotti preparati senza olio di palma, ricette ispirate a principi di sostenibilità, realizzate con materie prime di filiera tracciata italiana, ingredienti certificati che Acquaviva ha selezionato sul territorio.

Alla prima colazione sono dedicate in confezione da 4 pezzi le referenze intramontabili, come i cornetti vuoto, alla crema di nocciole 100% italiane, all’albicocca del Vesuvio di filiera certificata; e delle novità per il settore retail come il cornetto al burro, quello multicereali e un cornetto vegano.

Per una pausa diversa Acquaviva propone le sfogliatelle napoletane, preparate seguendo la ricetta tradizionale; il pane brevettato Schiocco, caratterizzato dalla sfogliatura come il croissant e dal sapore autentico del pane di una volta; le frittelle, con la ricca farcitura alla crema e i salatini assortiti con topping di semi. La confezione si evidenzia per il colore nero che fa emergere il prodotto, sulla quale è riportato un Qr code che, una volta inquadrato con lo smartphone, con immediatezza e semplicità, conduce a brevi video tutorial in cui si spiega al consumatore come preparare la colazione a casa, proprio come farebbero gli specialisti dei prodotti da forno.

“L’ascolto del cliente è alla base della nostra filosofia aziendale” – prosegue Federica Moretti. “Dal 1979 ad oggi produciamo e distribuiamo prodotti da forno in tutta l’Italia e all’estero, creando ricette ad hoc in base ai desideri delle persone”.

