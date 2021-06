È tempo di stupire con il rilancio del nuovo Bellussì

Il nome, con cui oggi il prodotto di punta dell’azienda si presenta al pubblico, è Bellussì. Unico, memorabile, celebrativo del marchio che ora viene esaltato dal sì finale. Un sì che vuole essere un’affermazione positiva, un inno all’ottimismo, un invito a godersi la vita e i suoi piaceri.

La famosa etichetta è stata invece ripensata per donare alla bottiglia un look ancora più riconoscibile e contemporaneo, mantenendo i colori emblema del prodotto, adesso messo in risalto dall’oro del sì.

Tutto questo per un eccezionale vino bianco spumante ottenuto da Uve Pinot nero raccolte esclusivamente a mano. Ogni operazione di trasformazione viene eseguita riducendo al massimo l’uso di solfiti, cercando di mantenere il più possibile la naturalità del prodotto. È noto, infatti, come l’attenzione di Bellussi si focalizzi sulla ricerca e sulla selezione di uve che sappiano esaltare le caratteristiche aromatiche, l’eleganza e la freschezza del suo prodotto.

Il risultato è un Brut secco, fragrante e di buona struttura, notevolmente valorizzato da un’attenta spumantizzazione. Un vino versatile, adatto a ogni occasione.

Oggi questo magnifico Brut torna sugli scaffali per essere visto in tutta la sua bellezza con un effetto ancora più wow. Un effetto creato per soddisfare la vostra voglia di stupire e meravigliare.

Con Bellussì farete ooooh ad ogni sorso.

Per maggiori informazioni: https://www.bellussi.com/prodotto/cuvee-prestige/