EasyCassa, il registratore telematico che semplifica i processi burocratici

Dopo l’approvazione dell’ultima legge di Bilancio 2020, il Governo ha adottato una serie di misure che incoraggiano la lotta contro l’evasione fiscale e che spingono i consumatori a preferire i pagamenti digitali a quelli in contanti. Queste manovre si traducono in una digitalizzazione dei processi fiscali delle attività commerciali che devono dotarsi obbligatoriamente di un registratore di cassa telematico.

I nuovi registratori di cassa telematici non solo gestiscono le procedure fiscali e automatizzano le questioni burocratiche, ma semplificano e organizzano tutte le fasi di vendita al dettaglio. EasyCassa, il nuovo registratore di cassa telematico di Mooney che offre l’abbonamento All-in-One, rappresenta la soluzione ideale per tutte le strutture ricettive del settore Ho.Re.Ca.

Che si tratti di un singolo punto vendita o di una catena di franchising, i gestori dei locali del settore Food&Beverage devono fare i conti con incombenze organizzative, fiscali e burocratiche, per non parlare della gestione della vendita, della sala e dei clienti. Per venire incontro ai bisogni degli esercenti delle strutture ricettive, Mooney ha lanciato il nuovo registratore di cassa in abbonamento EasyCassa, creato ad hoc per rispondere alle specifiche necessità del mercato Food&Beverage.

I vantaggi per chi sceglie EasyCassa

EasyCassa conviene perché massimizza i vantaggi e abbatte i costi dei servizi, tutti inclusi in un comodo abbonamento. Infatti, la formulazione All-in-One offre l’accesso a una serie di agevolazioni e procedure, tra cui la gestione della fatturazione elettronica attiva e passiva illimitata e della Lotteria degli scontrini. In più, le fatture emesse dal punto cassa vengono automaticamente raccolte e ordinate cronologicamente su un pratico portale Cloud, per monitorare in tempo reale l’andamento dell’attività da remoto. Per finire, EasyCassa invia sistematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate quando necessario per norma di legge, digitalizzando una prassi finora svolta manualmente.

Con l’abbonamento All-in-One di EasyCassa, l’esercente avrà a disposizione alcuni servizi studiati appositamente per la vendita al dettaglio, tra cui: