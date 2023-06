Eataly apre al McArthurGlen Designer Outlet di Serravalle Scrivia (Al)

A Serravalle Scrivia (Al), Eataly apre un locale realizzato all'interno del McArthurGlen Designer Outlet, punto strategico per lo shopping

Si consolida sul territorio italiano la rete di Eataly. L'insegna entra all’interno del McArthurGlen Designer Outlet di Serravalle Scrivia (Al) un luogo simbolo per lo shopping, uno spazio strategico, crocevia tra Piemonte e Liguria, nei territori dell’Alto Monferratino.

Il punto di vendita

Eataly Serravalle è un locale di 1.000 mq su due piani che include la caffetteria e il banco della pizza alla pala sfornata fresca tutto il giorno per pause veloci. Il ristorante, con servizio al tavolo, ha 200 posti a sedere e prevede la possibilità di un’esperienza gastronomica completa: dal pranzo al momento dell’aperitivo, passando per la degustazione di vini, birre artigianali o cocktail da accompagnare con taglieri di salumi e formaggi tipici.

L'offerta gastronomica, come da consuetudine, punta alla valorizzazione delle eccellenze del territorio pensata sia per i visitatori italiani sia stranieri con un'offerta che comprende piatti tipici locali insieme ai grandi classici italiani. Lo spazio dedicato alla ristorazione è allestito nel dehors dove si può consumare all’aperto tutto l’anno, mentre all'interno c'è lo spazio retail con una selezione di prodotti della tradizione.

La presenza di Eataly nel mondo

Soltanto alcuni mesi da, a dicembre dello scorso anno, Eataly ha rafforzato la sua presenza a livello internazionale consolidando la presenza a New York e in Canada, a Toronto, come raccontato in questo articolo. Ad oggi Eataly è presente in 16 Paesi come Usa, Giappone, Russia, Turchia, Medio Oriente e capitali europee come Monaco, Stoccolma, Parigi e Londra.