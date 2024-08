Ecco come Sainsbury’s sfrutta l’Ai per migliorare il benessere animale

Con Vet Vision Ai, Sainsbury’s vuole migliorare il benessere delle mucche da latte

Il retailer britannico Sainsbury’s punta su una nuova tecnologia veterinaria basata sull’intelligenza artificiale per migliorare il benessere degli animali nelle fattorie che producono latte (leggi anche Sainsbury's propone carne bovina a basse emissioni di carbonio). La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Vet Vision Ai, monitora le mucche attraverso telecamere a basso costo e portatili utilizzate dai veterinari in diverse fattorie. Attualmente, la tecnologia è utilizzata in 30 fattorie del gruppo di sviluppo lattiero di Sainsbury’s, con l’obiettivo di estenderla ulteriormente l’anno prossimo.

Benefici per gli animali e i contadini

Il monitoraggio permette di assumere decisioni più informate. L’Ai riconosce i modelli di comportamento, analizza i filmati e li trasforma in dati in tempo reale. Oltre a monitorare il comportamento, l’Ai offre suggerimenti ai contadini su come migliorare ulteriormente lo stile di vita degli animali. Ad esempio, chiede di migliorare l’alloggiamento per un maggiore comfort, oppure consiglia di spazzolare le mucche per ridurre lo stress.