Sainsbury’s propone carne bovina a basse emissioni di carbonio

La gamma Taste the Difference Aberdeen Angus ha un'impronta di carbonio inferiore del 25% rispetto allo standard del settore

In un'ottica di sostenibilità, Sainsbury's lancia una nuova gamma Taste the Difference Aberdeen Angus con un'impronta di carbonio inferiore del 25% rispetto allo standard del settore, realizzata grazie alla sinergia delle filiere lattiero-casearie e di carne bovina. Alla base di questo risultato ci sono allevamenti in linea con questo obiettivo: alimentazione e condizioni di vita vengono monitorate per far sì che i vitelli sani vengano allevati nel modo più efficiente possibile, perché emettano meno gas nocivi. La carne viene prodotta in Gran Bretagna utilizzando bovini Aberdeen Angus, naturalmente adatti a una dieta a base di erba e foraggio. La linea comprende 16 varietà tra cui carne macinata con il 12% e il 5% di grassi, bistecca con costata, arrosto di manzo e sarà disponibile inizialmente in oltre 60 store dell'insegna e pian piano implementata anche in altri punti di vendita.

" Abbiamo investito molti anni di ricerca e sviluppo per trasformare il modo in cui produciamo la carne -spiega Gavin Hodgson, direttore del settore agricoltura, acquacoltura e orticoltura di Sainsbury’s-. La nostra gamma di carne bovina premium a basso contenuto di carbonio non solo ha un ottimo sapore, ma offre vantaggi ai nostri agricoltori, ai quali assicuriamo maggiore sicurezza e stabilità".

Questa scelta va incontro anche alle esigenze di un consumatore sempre più desideroso di scelte responsabili e consapevoli. A riguardo Ruth Cranston, direttore della sostenibilità di Sainsbury’s, dichiara: “Sappiamo che sempre più clienti desiderano fare scelte responsabili quando acquistano cibo, quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione che fornisse loro carne di manzo di alta qualità, dal sapore eccezionale e a basso contenuto di carbonio. Questo lancio rappresenta un altro passo avanti per arrivare all'obiettivo di diventare Net Zero entro il 2035".

Il packaging green

L'impegno di Sainsbury’s nei confronti dell'ambiente coinvolge anche il pack dei prodotti in assortimento: il gruppo ha già compiuto vari sforzi per ridurre la plastica nelle proprie linee di carne, ad esempio rimuovendo i vassoi di plastica dalle bistecche e confezionando sottovuoto tutta la carne macinata, con un risparmio di plastica rispettivamente del 70% e del 50%.