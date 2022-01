EcomarketBio: l’eCommerce per il biologico si rinnova

Cambia volto l’eCommerce di prodotti biologici EcomarketBio, attivo sul territorio nazionale con una proposta di oltre 1.500 articoli tra alimenti, bevande, prodotti ecologici per la casa, prodotti cosmetici e alimenti per cani e gatti. La piattaforma digitale del brand, totalmente rinnovata e adatta a tutti i device, si ripropone con una nuova veste grafica e una navigazione più fruibile.

Il sito, certificato bio e controllato da Ccpb srl, è stato realizzato in partnership con Making Science, società di consulenza tecnologica e di marketing digitale specializzata in eCommerce e trasformazione digitale, e sviluppato su piattaforma in Saas Storeden con app dedicata per la certificazione dei lotto.

Le dichiarazioni

“Velocità e usabilità sono dei requisiti imprescindibili per far vivere una piacevole esperienza agli acquirenti: i due anni appena trascorsi hanno reso tutti più digitali e, di conseguenza, più esperti ed esigenti -dichiara Pierguido Maestro, presidente e Ad di Ecomarket srl-. Con la nuova piattaforma, EcomarketBio sta facendo un ulteriore passo avanti per diventare sempre più funzionale all’obiettivo di rispondere alle esigenze di acquisto dei clienti, sempre in evoluzione, e di migliorare la customer experience".

“EcomarketBio rappresenta a pieno l’evoluzione digitale delle imprese che vogliono rispondere alle esigenze, sempre più evolute, delle persone. La scelta della piattaforma in Saas Storeden ci ha permesso di personalizzare l’esperienza utente facilitando la selezione dei prodotti ed il processo di ordine online -dichiara Victor Vassallo, managing director Italy di Making Science-. Inoltre, questa scelta ci permetterà un’evoluzione di crescita di EcomarketBio, implementando strumenti di intelligenza artificiale, analisi del dato e workflow automatici integrati con strumenti di advertising avanzati con il fine di aumentare il numero di nuovi clienti e il numero di ordini di quelli fidelizzati migliorando allo stesso tempo il servizio al cliente finale”.