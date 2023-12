Ecommerce Food Conference 2024: un evento imperdibile per gli operatori dell’agroalimentare

Il 22 e 23 febbraio a Bologna arriveranno rappresentanti dei più importanti brand del settore, distributori, consorzi e associazioni

Il 22 e 23 febbraio 2024, presso FICO Eataly World, a Bologna, torna Ecommerce Food Conference, il Summit dedicato alle strategie online dell’agroalimentare, organizzato da Ecommerce School con la media partnership di Gdoweek e Mark Up.

La terza edizione si preannuncia un appuntamento immancabile per gli addetti ai lavori nel settore Food & Beverage. Sarà infatti l’occasione per fare un focus sulle ultime innovazioni e strategie di vendita nel settore agroalimentare, con insights preziosi per tutto il mondo della GDO.

L'evento vedrà la partecipazione di oltre 1.500 professionisti, più di 600 aziende e 100 esperti del settore, pronti a condividere conoscenze e opportunità di business in un'area espositiva di 1.200 mq.

Il potenziale del mercato

Un report di BigCommerce stima che il mercato globale dell’ecommerce Food & Beverage raggiungerà i 140,42 miliardi di dollari entro il 2027. In Italia, il mercato Food&Grocery vale oggi oltre 1,3 miliardi di euro, e ha registrato una crescita del +7% rispetto al 2022 (Fonte: Netcomm Focus Food&Grocery). Questi numeri testimoniano l'importanza crescente dell'ecommerce nel settore alimentare.

Tra i partecipanti all'evento pronti a discutere di nuovi scenari e opportunità per il settore e fare networking di alto livello ci saranno: rappresentanti della GDO; Responsabili Marketing, Commerciali, Logistici e IT dei principali brand e distributori; nonché Imprenditori ed Ecommerce Manager; consorzi e associazioni di categoria.

Partner dell’evento importanti realtà dell’innovazione digitale

All'interno dell'area espositiva, i partecipanti potranno interagire con i vari partner dell'evento, per approfondire le soluzioni tecnologiche e di servizio utili a scalare un ecommerce nel food.

Come Main Partner, abbiamo nomi di rilievo come Shopify, che partecipa con ICT Sviluppo, società specializzata nell’implementazione di piattaforme ecommerce Shopify; e ITTWEB, che offre soluzioni digitali e servizi web per le imprese, garantisce presenza online e performance di alto livello.

Come Diamond Partner saranno presenti: MLK Fresh, azienda specializzata che serve Poste Italiane nella distribuzione di prodotti alimentari freschi, con un servizio rapido e garantito; Qapla’, sistema integrato di gestione spedizioni, ideale per ottimizzare le operazioni di logistica e monitorare le consegne; BigCommerce, piattaforma di ecommerce quotata in Borsa che fornisce servizi di software come servizio ai rivenditori; Rajapack, azienda leader nell’offerta di soluzioni di packaging, con una particolare attenzione all'ambiente e alle esigenze specifiche degli ecommerce; magnews, piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di conversione; Active Powered, punto di riferimento italiano, e fra i principali rivenditori mondiali, di ActiveCampaign; Stylla, laboratorio creativo che realizza prodotti a basso impatto per aziende ed eventi; Esse Solutions, ecommerce company specializzata in ecommerce Magento con 15 anni di esperienza, che partecipa con Bontex, azienda specializzata in sistemi digitali per l'automazione della fotografia dei prodotti destinati all'ecommerce.

Tra i Gold Partner: Awin, rete globale di affiliate marketing, che connette aziende e publisher per promuovere i migliori prodotti online; Avask, società internazionale di commercialisti ed esperti fiscali, riconosciuti come specialisti nell'espansione dell'ecommerce a livello globale; Polimeni.Legal, studio legale specializzato in diritto dell'ecommerce, che guida le aziende fra le insidie legali del commercio online; Erbacipollina, la prima agenzia di comunicazione a occuparsi esclusivamente delle aziende del settore food&beverage; Musella, studio legale specializzato in proprietà industriale e intellettuale; WA Smart Business, la piattaforma online italiana per inviare e ricevere messaggi automatici o programmati direttamente su WhatsApp; Digital Angels, agenzia di comunicazione e marketing integrata; ISIPM, l’Istituto Italiano di Project Management; Momoka, società di logistica creata per l’ecommerce, un partner per la gestione operativa e strategica dello store; IOHO, Retail e Omnichannel Specialist e Professional Partner Magento; Keliweb, provider italiano tra i più utilizzati, che gestisce servizi hosting di vario tipo; OmniaGroup, società che si occupa di sviluppo software e consulenza informatica per medie e grandi aziende italiane; e 426 - Your Digital Upgrade, agency che sviluppa soluzioni per B2B e B2C: ecommerce, app, software etc. Tra i Partner, anche il noto servizio di food delivery Glovo.

Per partecipare a Ecommerce Food Conference, è possibile acquistare i ticket in due tipologie, Premium e Gold, sul sito ufficiale dell’evento.