Ecommerce Food Conference a FICO Eataly World

Il summit Ecommerce Food Conference organizzato dall’Ecommerce School per scoprire le migliori strategie digitali per il food sui canali online

L’Ecommerce Food Conference andrà in scena il 23 e 24 febbraio 2023 presso Fico Eataly World. Si tratta del primo summit sull’eCommerce per il food organizzato dall’Ecommerce School, scuola di formazione per imprenditori e manager dell’eCommerce in Italia, in collaborazione con Mark Up e Gdoweek.

Questa edizione si propone di essere un acceleratore di cultura digitale, formazione e business work per il settore del food. La conferenza sarà un momento di formazione per comprendere le migliori strategie digitali per il commercio di alimentari sui canali online. Saranno presenti più di 50 speaker, 40 casi studio, oltre a 5 aree dedicate alla formazione.

Le iscrizioni per partecipare sono aperte.