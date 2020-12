Edenred potenzia l’offerta: arrivano le giftcard dei brand

Più ampia l'offerta di prodotti acquistabili online con buoni acquisto e credito welfare. Edenred arricchisce la spendibilità dei ticket compliments dando la possibilità di richiedere giftcard di brand come Nike, Zalando, Spotify e iTunes, insieme a molti altri.

Una novità che va di pari passo con l’innalzamento a 516,46 euro del valore di non imponibilità per i Fringe Benefit, che permette di raddoppiare la quota di buoni acquisto ticket compliments a disposizione di ciascun dipendente.

Edenred permette inoltre di ordinare capi di tendenza dai più famosi portali di eCommerce dedicati alla moda, come Yoox, Asos e Zalando, così come dedica agli amanti della musica di utilizzare i propri buoni o il proprio credito welfare per ordini e abbonamenti su iTunes e Spotify, mentre gli appassionati di enologia potranno acquistare online i vini su Tannico.

“L’implementazione di soluzioni digitali sempre più innovative ci permette di andare incontro alle nuove esigenze degli utenti Edenred, che sempre di più si rivolgono ai canali eCommerce per fare i loro acquisti, anche in virtù della situazione che stiamo vivendo -afferma Paola Blundo, direttore commerciale merchant di Edenred Italia-. In un momento speciale come il Natale, vogliamo offrire a tutti i nostri utenti la più ampia scelta per rendere lo shopping online con i buoni acquisto e i con i voucher welfare un’esperienza pienamente soddisfacente”.