Editoriale | La potenza del volantino deve essere messa al servizio dell’insegna

Promozioni si, promozioni no, per molti player della gdo è un dubbio per cui è difficile trovare una risposta certa, e poi se si decide per il sì o semplicemente di continuare come si è sempre fatto, bisogna comunque scegliere carta, digitale o entrambi? La distribuzione: dove, come, soli o con chi?

Non sono domande banali, pensando soprattutto a quanto vale il business dei volantini. Dati alla mano, il volantino portatore di promozioni è indubbiamente un attrattore e allora diciamo volantino sì, almeno per chi si muove nel mondo hi-low (la maggior parte) magari ibridandolo con l’online, per farlo vivere di più e meglio, in fondo non è quanto avviene o dovrebbe avvenire nel retail omnichannel?

Però, come fare la differenza? Il contenuto, la qualità dell’offerta, la capacità di emergere tra i tanti competitor dell’attenzione del consumatore; le variazioni sul tema sono molte, tutte già viste … ma, diciamocelo, l’originalità non paga sul volantino, a farla da padrone è l’effetto wow. Ma attenzione l’assuefazione è dietro l’angolo ed è un attimo passare da propositori di sconti sorprendenti alla banalizzazione del prezzo ribassato. Poi teniamo conto del momento storico, da un lato i grandi marchi, quelli che da sempre aprono i volantini di tutte le insegne, piacciono a tutti ai retailer, all’industria di marca (nei limiti) e al consumatore. Poi c’è la promozione nella sua veste primigenia: promuovere un nuovo prodotto o una nuova linea e lì i retailer si fanno più strategici, spingono, in questo momento storico, le proprie marche, coniugando così il desiderio di alzare la quota di mercato della mdd e di lanciare le nuove linee che, nel tempo, si sono moltiplicate con un’offerta tesa a fidelizzare il cliente.

Il tassello da non trascurare è la distribuzione, pensati e studiati, urlati o sobri. Tecnologici o meno, i volantini devono finire nelle mani del cliente, un aspetto che non può e non deve essere trascurato, altrimenti tutto il lavoro precedente verrebbe vanificato. Il volantino è ancora uno straordinario mezzo ma oggi più che mai deve essere visto come strumento strategico al servizio dell’insegna. E non viceversa.

Editoriale di Gdoweek n. 6, 15 aprile 2023