Il food truck donato da Autogrill a PizzAut è uno dei PizzAutoBus che percorreranno la Lombardia e l’Italia per aumentare le occasioni di inclusione

Autogrill e Pizzaut, una collaborazione nata per sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul problema dell'autismo -impegno che il fondatore di Pizzaut, Nino Acampora, porta avanti già da tempo- con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa.

Per Autogrill "Si tratta di una collaborazione nel segno dell’accoglienza e della diversità che genera valore e crea una cultura aziendale inclusiva e rispettosa, sostenendo l’integrazione delle persone che hanno maggiore difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro".

Concretamente, Autogrill si è impegnata a donare un chiosco-furgone (food truck) a insegna PizzAut: farà parte della flotta di veicoli del progetto PizzAutoBus, che percorreranno la Lombardia e l’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare le occasioni di inclusione, e ad assumere all’interno del proprio staff una persona che ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato e, assunto da Autogrill, sta lavorando attualmente in distacco da PizzAut a Monza.

“Da sempre abbiamo a cuore la crescita delle persone e la creazione di un ambiente di lavoro che promuova una cultura inclusiva, la diversità e l’equità a tutti i livelli lavorativi -commenta Luca D’Alba, general manager Italy F&B di Avolta-. Oggi, in linea con la strategia di sostenibilità di Avolta, Journey Sustainably On, abbiamo rafforzato ancor di più questa visione, nella convinzione che la diversità sia una risorsa essenziale e parte integrante del nostro modo di fare business. Siamo orgogliosi di collaborare e sostenere una realtà come PizzAut, impegnata nella creazione di un mondo sempre più inclusivo e con la quale condividiamo i valori come l’accoglienza e la promozione della diversità”.