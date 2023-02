Editoriale | Scendere in campo armati di tecnologia, una scelta obbligata per il retail

Recentemente, è uscita la ricerca annuale di Salesforce, State of Marketing, che disegna sfide e priorità dei marketers nel 2023 e non stupisce che tra stimoli e problemi comuni a livello globale, il nostro Paese sia sempre un po’ più in affanno, rispetto agli altri, sull’adozione delle tecnologie (nuove e non). L’evoluzione tecnologica è una richiesta del mercato o diremmo dell’intero mondo che ci circonda, non è possibile. Meglio allora mettersi nell’ordine di idee di capire che cosa oggi è più necessario alla nostra impresa per poter evolvere nella direzione prefissata. Per poterlo fare, sarà importante domandarsi se ci sono le persone all’interno dell’organizzazione che siano in grado di fare queste scelte e quindi dove destinare i pochi o tanti investimenti decretati: correre da una parte all’altra, trovando ogni giorno una soluzione ancora più performante, alla fine ci fa rimanere, come i criceti su una ruota: sempre allo stesso posto. Il limbo dell’indecisione o della mancanza di una precisa direzione è la mossa più pericolosa da farsi oggi. Le direzioni da prendere devono guardare al cliente per rendere l’esperienza d’acquisto adeguatamente seamless.