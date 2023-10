Égalité, la boulangerie di via Melzo 22, ha inaugurato il secondo locale in Piazza San Simpliciano 7 nel quartiere di Brera. Nato nel 2018, questo marchio di sapore decisamente transalpino ha portato a Milano un modello di panificazione francese di alta qualità e un modello di boulangerie gastronomica già peraltro sperimentati con successo da Princi.

Il nuovo locale rappresenta il primo passo di un piano di sviluppo più ampio, che porterà Égalité a crescere nei prossimi anni con l’inaugurazione di nuovi punti di vendita non solo a Milano: intanto, sempre nel capoluogo lombardo, entro fine 2023 Égalité presenterà la nuova boulangerie all’Arco della Pace.

La boulangerie di San Simpliciano si caratterizza per un’impronta eclettica che richiama, attraverso un approccio giocoso, i temi fondativi della cultura popolare francese, come la Rivoluzione, le Corti e i loro personaggi, con re, imperatori, rivoluzionari e contadini che brandiscono una baguette o un croissant. Nasce così un locale accogliente e informale di 20 coperti, completato da un dehors con vista su una delle più antiche piazze di Milano.

Il Roll Croissant, alla maniera di Égalité

Égalité ha scelto di festeggiare questa nuova apertura con il lancio di un nuovo prodotto dedicato a una delle icone gastronomiche d’Oltralpe: il Roll Croissant di Égalité, una versione francese dei croissant circolari, inventati da Scott Cloe de La Fayette Bakery di New York. Il Roll Croissant creato da Égalité viene proposto con due diverse farciture (cioccolato e pistacchio) varianti della crema pasticciera della boulangerie. A renderlo ancora più appetibile la guarnitura, con una croccante granella di pistacchio o cioccolato.

Il nuovo punto di vendita conferma il format di via Melzo, offrendo l'assortimento di prodotti della patisserie boulangère dolce e salata. Immancabile il pane, e per la prima colazione spiccano i croissant, tradizionali e nella versione bicolore, il pain au chocolat e il cruffin al caramello, serviti con spremute fresche, tè, caffè e cappuccino. A pranzo è possibile provare alcuni dei piatti più celebri della tradizione d’Oltralpe come le quiches e il croque-monsieur. Per una merenda alla francese ci si può concedere una fetta di tarte Tropézienne, una tarte tatin o un éclair.