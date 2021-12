Elica tra le 5 aziende Top in Italia per l’alto livello di assistenza offerto ai clienti

Nell’ultimo anno l’attenzione costante al servizio verso i consumatori così come l’essere vicini ai clienti durante l’emergenza sanitaria è stata una dura prova che ha coinvolto le aziende di tutto il mondo. Amare i propri clienti e servirli con passione è uno dei valori fondanti della cultura aziendale di Elica, oggi leader mondiale nella produzione di cappe e piani cottura aspiranti, dove la parola amore, inusuale nel business, è intesa come restituzione della fiducia e dell’attenzione verso chi sceglie i suoi prodotti e che va ben al di là del momento dell’acquisto. Questa la filosofia che ha permesso ad Elica di posizionarsi tra i primi 5 service TOP del settore Assistenza cappe e piani cottura per l'anno 2020/2021. Un successo certificato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che ogni anno conduce la più ampia indagine sul servizio offerto ai consumatori italiani in molteplici categorie.

"Siamo convinti da sempre che per fidelizzare i nostri clienti sia necessario andare oltre la qualità del prodotto, offrendo un’assistenza tecnica veloce e affidabile. Per questo il nostro nuovo modello di Customer Experience multicanale dà la possibilità ai clienti di entrare in contatto con noi da qualsiasi dispositivo o canale di comunicazione. Per coinvolgere efficacemente i clienti abbiamo integrato una soluzione self-service automatizzata, chatbot, che permette di fornire una risposta immediata e risolvere le loro richieste più comuni. Il cliente è centrale, non si distingue più fra online e store fisici, l’intelligenza artificiale rappresenta quindi uno strumento imprescindibile per offrire esperienze di service fluide e sempre altamente customizzate". dichiara Marco Trullo, Consumer Service Director di Elica.

In un mondo iper-connesso, caratterizzato da aspettative sempre crescenti, le persone desiderano esperienze d’uso semplici e a portata di mano. In questa direzione si posiziona la linea Elica Connect, gamma di cappe intelligenti, tra cui figura la cappa Open Suite. Una struttura modulare e connessa tramite l’assistente vocale Alexa o la app Elica Connect, che consente di accendere o spegnere il prodotto, regolarne la potenza di aspirazione e modulare l’intensità della luce. La App consente inoltre di monitorare lo stato di efficienza dei filtri e di richiedere qualsiasi tipo di assistenza con pochi click.

Tra i prodotti più identificativi del marchio in termini di innovazione troviamo inoltre la pluripremiata gamma NikolaTesla, con il suo ultimo nato NikolaTesla Fit che assicura i vantaggi di un piano aspirante anche nelle cucine più compatte.

All’interno della trasformazione epocale di questi ultimi anni, Elica accompagna le persone verso un cammino di consapevolezza su come preservare la salute e mantenere il benessere restando in casa, grazie al nuovo prodotto Ikona Maxxi Pure. La prima cappa con purificatore d’aria integrato che elimina odori e vapori durante la cottura e allevia sintomi allergici e possibili malesseri causati dagli inquinanti presenti nelle abitazioni.

Tutto questo in modo silenzioso, assicurando una sensazione di benessere per tutto il giorno.