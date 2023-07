Elisir punta sulla Brand Awareness

Il marchio di frutta e verdura non si ferma e continua il suo percorso di brand awareness, con nuovi investimenti per la notorietà della marca

Elisir alla conquista del grande pubblico

Prosegue il percorso di crescita di Elisir che, dopo l’operazione di rebranding, continua a investire in attività di comunicazione con un programma strutturato e multicanale, per raggiungere un nuovo posizionamento e diventare sempre più noto al grande pubblico. Elisir infatti investe tramite un media planning B2C multicanale e capillare sul territorio con campagne digital geolocalizzate, adv sui quotidiani locali e affissioni in stazioni e luoghi strategici.

On the road e online

Elisir sarà uno dei protagonisti di BE FRUITY!, il programma promozionale dedicato al mondo dell’ortofrutta ideato e realizzato dall’agenzia SGMARKETING, che quest’estate coinvolgerà le spiagge italiane con degustazioni di prodotto, distribuzione di gadget e attività di animazione. Oltre agli eventi in presenza, BE FRUITY! prevede numerose attività digital come un concorso online della durata di 8 settimane e un’azione di media amplification tramite social e influencer che permetteranno al pubblico di conoscere il brand Elisir.

Elisir, inoltre, è sempre presente sui social con le proprie pagine Facebook e Instagram, attraverso un ricco piano editoriale in continua evoluzione che racconta la qualità dei prodotti e i valori del marchio, costruendo e stimolando un dialogo aperto e sincero con i propri consumatori.

Elisir fa punto!

Cedior ha rinnovato anche l’accordo di sponsorship tra il brand Elisir la New Volley Project, la società di pallavolo di Vizzolo Predabissi, per sostenere la società e le squadre in ogni partita promuovendo uno stile di vita sano attraverso lo sport e una corretta alimentazione. Il nuovo logo Elisir sarà presente su magliette e materiali dedicati alle partite e da settembre, con l’inizio dei campionati, partiranno alcune nuove attività social in cui Elisir coinvolgerà i ragazzi e le ragazze della squadra per creare contenuti sempre più ingaggianti.

Segui Elisir di Cedior su Facebook e Instagram