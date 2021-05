Emporio Fai Da Noi: a Baranzate lo spazio solidale di Leroy Merlin

Si potenzia la rete di Emporio Fai Da Noi di Leroy Merlin che inaugura a Baranzate (Mi) il 35esimo locale, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale La Rotonda, situato in via Fiume 2/A. Si tratta di un'iniziativa pensata per sostenere le fasce più deboli della popolazione alle quali vengono forniti strumenti e materiale per il fai da te. Prosegue, quindi, il percorso di responsabilità sociale d'impresa intrapreso dal gruppo che ha lo scopo di trasformare azioni sociali in beneficio equo-sostenibile per tutti, in un’ottica di impatto e non di solo profitto.

La struttura si trova all'interno dello spazio InOltre, ex area industriale trasformata in un hub solidale di servizi integrati di imprenditoria sociale, produzione culturale e sostegno alimentare dedicato sia al territorio comunale, sia alla città di Milano e all'hinterland nord-ovest. L’Emporio Fai Da Noi è concepito come un luogo di condivisione di materiale e utensili, messi a disposizione dall’azienda e utilizzabili gratuitamente per realizzare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione.

In questo spazio, inoltre, Leroy Merlin mette a disposizione le eccedenze dei punti di vendita, tra cui merce leggermente difettata, cambi gamma e campioni, e fornisce, per chi ne ha bisogno, anche prodotti consumabili, per esempio vernici, stucchi e lampadine. Tutto il materiale è catalogato e può essere concesso solo a persone segnalate dai servizi sociali del territorio anche in cambio di un impegno minimo di ciascun richiedente a titolo di volontariato, per il funzionamento dell’emporio stesso.

Le dichiarazioni

“Il nostro modello di responsabilità sociale d’impresa parte dai punti di vendita per arrivare al territorio, dove instauriamo relazioni con le istituzioni e le associazioni per creare valore condiviso con tutta la comunità” commenta Rosa Ressa, store leader del punto di vendita Leroy Merlin Italia di Baranzate.

“L'apertura dell'Emporio fai da Noi rappresenta per Rotonda la possibilità di ampliare il sostegno alla comunità di Baranzate e di andare oltre i propri confini, in linea con le linee strategiche che hanno portato alla nascita dello spazio che ne ospita i locali” spiega Samantha Lentini, presidente dell’associazione La Rotonda.