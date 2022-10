Nuovi gusti e formati ampliano l’offerta della barretta proteica più venduta in Italia: si rafforza il trend grazie a bontà e percepito salutistico del prodotto

Enervit The Protein Deal compie un passo evolutivo all’insegna del gusto e della soddisfazione palatale, raggiungendo il mix perfetto tra sapore e funzionalità, grazie alla ricchezza in proteine (20 g su 55 g di peso), al basso contenuto di zuccheri e alla bontà intrinseca del prodotto.

“Sino a poco tempo fa -spiega Giulio De Masi, direttore generale Area Commerciale di Enervit- le barrette proteiche erano interessanti per un consumatore sportivo, oppure per chi desiderava mantenersi in forma e seguiva uno stile di vita healthy anche grazie all’alimentazione. Oggi questa platea si sta allargando e tutti stanno scoprendo il valore di uno snack dalla valenza salutistica capace di soddisfare anche il palato. Il trend è internazionale e Paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna già da anni lo stanno seguendo: l’Italia si sta velocemente adeguando”.

Attualmente la collocazione delle barrette proteiche a scaffale è nei prodotti proteici e salutistici: “Ci attendiamo però un’evoluzione, in linea con esperienze che si stanno vivendo all’estero: penso per esempio alle barrette posizionate a fianco al dolciario o anche in avancassa, proprio per la fruibilità del prodotto da parte di una platea sempre più ampia di consumatori”.

The Protein Deal Minis da 10 grammi di proteine nei tre gusti più venduti della linea

Ampliamento di gamma già disponibile

La linea – con tre delle sue referenze della gamma risultate nel 2021 tra le prime cinque barrette più vendute (fonte: dati Nielsen, a.t. 31/12/2021) – che rende Enervit leader a scaffale, è proposta in più gusti: Milk Choco & Hazelnut triplo strato, con doppia copertura di cioccolato al latte, esterno crunchy e morbido interno, Choco & Vanilla Dream, Coconut Party, Crispy Cookie Treat, Double Choco Storm, Red Fruit Delight. Tutte sono a basso contenuto di zuccheri (meno di un grammo) senza glutine e senza olio di palma.

Per rispondere alle richieste del trade, che riscontra numeri assolutamente positivi e in crescita nell’ambito delle barrette proteiche, Enervit sta anticipando in queste settimane i lanci del 2023 e allargando la gamma. “A scaffale entrano sei nuove proposte: due nuovi gusti Crunchy & Creamy – Brownie Lover e Caramel Fun – un nuovo formato di bites croccanti, tre tris di The Protein Deal Minis da 10 grammi di proteine con i tre gusti più venduti della linea in formato scorta”.

A garantire la funzionalità e la bontà intrinseca del prodotto è l’expertise di Enervit: “Il tasso di innovatività del nostro stabilimento – completa De Masi – è elevatissimo. Grazie al lavoro costante in ricerca e sviluppo riusciamo a coniugare qualità e gusto: per questo Enervit The Protein Deal è la reale alternativa agli snack convenzionali”.

