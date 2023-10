Enny: l’app di Ennevolte per i punti di vendita

Nuovo strumento per i negozianti. Ennevolte attiva un'applicazione che amplia la clientela e permette l'ingresso nella community

Ennevolte, marketplace specializzato in convenzioni aziendali, ha ideato un'app per smartphone pensata per potenziare la clientela. Si tratta di un sistema rapido e sicuro che consente al negoziante di entrare nella community degli iscritti di Ennevolte, costituita dai dipendenti delle aziende convenzionate (1700 in tutto, di cui il 36% multinazionali e il restante 64% piccole e medie imprese).

“Il negozio fisico si sta lentamente riaffermando dopo la pandemia ma nelle piccole città, di cui il nostro Paese è pieno, si registra ancora una certa fatica -affermano i due soci

fondatori di Ennevolte, Corrado Tonello ed Emanuele Bonazzi-. L'app Enny in questo senso aiuta il negoziante a farsi conoscere dall’utente che in quel momento si trova nelle immediate vicinanze ed è alla ricerca di un prodotto o di un servizio. Con l’ulteriore vantaggio di poter usufruire di uno sconto immediato.”

Come funziona l'app

Il negoziante che decide di aderire si iscrive gratuitamente su questo sito dove accede a una vetrina virtuale con informazioni come i dati di contatto, una descrizione dello store, il volto e la presentazione del titolare o del responsabile del punto di vendita, il vantaggio offerto al consumatore e la modalità di fruizione. Infine, a completare la vetrina, una gallery fotografica utile per individuare meglio e prima lo store.

I negozianti avranno a disposizione una serie di proposte dedicate, con sconti e trattamenti speciali da usufruire presentando, all’atto del pagamento in cassa, l’app con il relativo QR code o codice a barre. Anche il cliente potrà beneficiare di promozioni e sconti.

“Il vantaggio di Enny -proseguono i due soci- oltre al fatto di essere uno strumento

completamente gratuito, è che permette al negozio di essere visualizzato nell’istante

stesso in cui l’utente accede alla App per vedere gli store aderenti più vicini a lui in

quel momento. Un’occasione importante per ampliare il proprio business e la propria

clientela offrendo loro, oltre che lo sconto, anche i servizi e l’esperienza fisica tipici di

un punto vendita.”