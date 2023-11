Enoteca Esselunga: l’eCommerce dedicato al vino

L'offerta di vini e distillati dell'insegna arriva online con un'offerta di 1.400 etichette provenienti da 350 produttori disponibili sul sito di Enoteca Esselunga

Dare valore ai prodotti e ai produttori e oltrepassare il confine dei negozi fisici sfruttando le potenzialità dello store virtuale. Con questi obiettivi nasce l'eCommerce Enoteca Esselunga, con un assortimento di oltre 1.400 etichette disponibili da oggi sul sito dedicato, a questo indirizzo. L'offerta sarà infatti disponibile non soltanto nelle aree in cui l'insegna opera, ma su tutto il territorio nazionale, gestita dal team che si occupa anche dell’assortimento nei punti di vendita e online, con vini italiani, esteri e distillati. Invece, sono oltre 350 le aziende produttrici. La scelta di dedicare un sito esclusivamente ai vini rientra in una logica di valorizzazione di quest'area che parte proprio dai punti di vendita fisici. Alla fine degli anni 90, infatti, fu inaugurata all'interno del negozio di Casalecchio di Reno (Bo) una nuova modalità espositiva che prevedeva la presenza di bottiglie posizionate non solo in verticale ma anche inclinate. Questa modalità permetteva di rendere distintiva l'area che a tutt'oggi continua ad avere un'importanza strategica nel percorso espositivo di Esselunga così come nei format laEsse.

I primi passi che hanno portato alla realizzazione di un'enoteca online sono stati tracciati, inoltre, dal servizio di consegna a domicilio Esselunga a Casa che ha implementato l’offerta con la sezione Grandi Vini. Da qui l'idea di garantire a tutti gli italiani, da nord a sud una proposta di vini da acquistare con un click. A partire dal lancio e nei prossimi mesi, il sito sarà arricchito con informazioni e curiosità sui vitigni e le regioni di provenienza, la tipologia di terreno, le note di degustazione, la corretta temperatura di servizio e l’indicazione del calice migliore da utilizzare. A ciò si aggiungeranno informazioni su aziende, territori e abbinamenti enogastronomici.