Epta per Edeka Treugut di Berlino: il supermercato come opera d’arte urbana

Epta, con il suo marchio Costan, ricrea l’atmosfera urban di Bülowstraße nel nuovo EDEKA Treugut

Il quartiere berlinese, un museo all’aria aperta della Street Art, ha ispirato Sandra Treugut, gestore della catena, nella realizzazione di un punto vendita unico nel suo genere in cui i graffiti decorano le pareti, partecipando alla definizione dei reparti. Uno store progettato per stupire i consumatori, a partire dalla sua estetica fino alla selezione gastronomica locale, per un’esperienza d’acquisto senza eguali.

“Il punto vendita è il touchpoint per eccellenza: l’ambientazione e gli stimoli sensoriali possono costituire una leva efficace per potenziare i principali parametri di performance. In tal senso, secondo recenti ricerche, al suo interno, sono prese oltre il 70% delle decisioni d’acquisto. Per questo motivo, è cruciale che ogni luogo sia studiato e realizzato non solo sulla base dell’architettura dello spazio, ma anche a seconda del processo di interazione che le Insegne vogliono instaurare con i loro clienti.” dichiara Joachim Dallinger, Product & Marketing Manager presso Epta Deutschland.

1 di 3

EDEKA Treugut si è affidata a Epta per allestire uno spazio di vendita di circa 1000 m2, per un totale di 60 m di banchi refrigerati. In dettaglio, il verticale GranVista Next, nella sua versione chiusa con porte frameless a tutt’altezza e illuminazione a LED, trasporta la clientela nella Milky Way dove, come anticipato dal nome, è esposta l’ampia gamma di yogurt e formaggi freschi, per poi tracciare il percorso verso le aree Beef n’ Fish e Green Wave. Il mobile, grazie al sistema Epta Dual Airflow, consente una migliore gestione dell’aeraulica e riduce lo scambio di calore tra le corsie, per un comfort superiore degli acquirenti. Proseguendo verso il reparto surgelati, le lampade contemporanee grigie e arancioni illuminano l’isola Tortuga Reverse, caratterizzata da scorrevoli in vetro che, grazie alla tecnologia Epta Reverse per sistemi a CO 2 transcritica, permette di variare, da bassa a media, la temperatura di utilizzo, garantendo un’offerta alimentare completa all’interno del mobile.

“Se da un lato, abbiamo dato largo spazio ai prodotti del territorio, dall’altro abbiamo reso il quartiere e la sua arte parte integrante della shopping experience, convinti che al giorno d’oggi, le persone cerchino qualcosa di più delle referenze.”dichiara Sandra Treugut, gestore della catena, “Epta, partner consolidato dell’Insegna Treugut, è riuscita a dare forma a tutte le nostre idee, con i plus di un servizio pre e post-vendita ineccepibile.”

Per maggiori informazioni visita il sito