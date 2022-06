Con la pandemia si è maggiormente radicata la tendenza verso uno stile di vita e un’alimentazione più salutare. In particolare, vi sono due categorie di prodotti che riscuotono maggiore successo se confrontate con gli anni precedenti. Si tratta delle referenze bio e ‘healthy’, percepite dagli acquirenti come sane e rispettose dell'ambiente.

Un trend positivo che si sta affermando a livello internazionale, soprattutto nel Nord America e in Europa. Qui, nel 2021 la vendita di organic food ha raggiunto i 37,4 miliardi di euro, per un +18% sul 2018*. Epta è pronta a sostenere i Retailer nel vincere la sfida del bio grazie alle sue soluzioni ad hoc marchiate Costan.

I consumatori di oggi, più attenti ed esigenti sono, infatti, sempre più alla ricerca della qualità e le loro abitudini d’acquisto si orientano verso un consumo più responsabile. Anche le insegne sono dunque chiamate a fare della sostenibilità un punto di forza.

È necessario mettere in luce un approccio virtuoso per potenziare la fiducia - e di conseguenza la fidelizzazione - dei Clienti. Pannelli fotovoltaici, recupero del calore per l'acqua sanitaria e banchi refrigerati green diventano alleati imprescindibili. Per rispondere alle nuove esigenze dei retailer, Epta propone banchi refrigerati specifici, progettati per raggiungere un pubblico più sensibile.

I banchi refrigerati Costan sono, infatti, best in class nell'ambito del regolamento Energy Label. Inoltre, coniugano performance e sostenibilità ambientale grazie a numerosi accorgimenti tecnico-progettuali, come la scelta del propano R290 quale refrigerante naturale e superfici vetrate a tutt’altezza.

All'interno dell'ampia offerta si distinguono i banchi refrigerati verticali Tango Bio e Valzer Bio a marchio Costan.

Questi modelli sono caratterizzati da finiture in simil legno per gli esterni studiate per adattarsi perfettamente al layout e allo stile tipici degli store specializzati in prodotti biologici. Una feature ideale anche all'interno dei supermercati per valorizzare la presentazione di questi prodotti e rafforzarne il messaggio eco friendly.

In virtù delle loro caratteristiche, queste soluzioni si trasformano dunque in un eccellente strumento promozionale, sia all'interno dei punti vendita di Bio Food e Organic Food sia dei corner della GDO dedicati a tali referenze.