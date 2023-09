EptaConcept trasforma Orvea, per una shopping experience su misura

Orvea, marchio del Gruppo Poli, apre a Peschiera del Garda e si affida nuovamente a Epta e ai banchi refrigerati del suo brand Costan per un progetto dal grande impatto estetico, creato su misura dal team EptaConcept.

L’inaugurazione del nuovo supermercato di 1500m² consolida ulteriormente la presenza del Gruppo Poli sul territorio. Uno store moderno, che testimonia l'impegno del marchio nel servire sempre al meglio i propri clienti, offrendo una vasta selezione di prodotti di qualità, perfettamente disposti in arredi esclusivi.

È, infatti, la creatività di EptaConcept che trasforma il reparto ortofrutta in un autentico mercato, utilizzando cassette in legno refrigerate. La presentazione dell’assortimento di frutta e verdura risulta così più attrattiva conservandone, al contempo, la freschezza.

Il “gusto” di EptaConcept si sprigiona anche nell’area a servizio assistito con il tradizionale banco Velvet. Suddiviso in due zone, una calda per la pizza e una fredda per la pasticceria, questa sofisticata ed elegante soluzione, realizzata con materiali di prima scelta, quali piastre in vetro-ceramica, si integra in modo armonioso con gli arredi realizzati ad hoc per il punto vendita.

Le famiglie OutFit e GranFit rinfrescano il look dello store Orvea, per un’unione perfetta di stili e finiture. Tra i mobili proposti, spiccano:

Silk , le isole serve-over per mettere in scena le referenze in promozione;

, le isole per mettere in scena le referenze in promozione; Batik , il semiverticale dal frontale alto, in molteplici configurazioni, è utilizzato sia in versione isola, per prodotti bio e paste pronte, sia in abbinamento a Velvet;

, il semiverticale dal frontale alto, in molteplici configurazioni, è utilizzato sia in versione isola, per prodotti bio e paste pronte, sia in abbinamento a Velvet; GranValdaj , il re della macelleria self, le cui trasparenze valorizzano al meglio l’ampia selezione di carne;

, il re della macelleria self, le cui trasparenze valorizzano al meglio l’ampia selezione di carne; GranVista e GranBering, i due arredi che rispettivamente guidano gli acquirenti tra le diverse corsie di freschi preconfezionati e surgelati.

Così Epta, con Costan e EptaConcept, ripensa la shopping experience, plasmando un ambiente personalizzato secondo le esigenze del Gruppo Poli.

