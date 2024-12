Eroica Caffè, prima catena di bike cafè in Italia, accelera lo sviluppo in Italia, anche grazie all'ingresso di un partner strategico come Ivan Totaro (fondatore della catena Hamerica's)

Eroica Caffè annuncia l’ingresso di Ivan Totaro come nuovo socio e partner strategico. L’imprenditore, noto per il successo della catena Hamerica’s, guiderà il marchio in una fase di forte crescita, che vivrà un momento importante nel 2025 con l'apertura a CityLife Milano. Eroica Caffè si presenta con una formula originale (il bike cafè: si può portare la bici dentro, se si arriva in bicicletta il caffè è gratis; eventi, area meccanica, cibo ispirato alla tradizione toscana, ecc.). Con due location (Milano e Padova) e un ruolo centrale negli eventi legati al mondo Eroica, Eroica Caffè chiuderà il 2024 con un fatturato stimato di 3 milioni di euro, puntando a raddoppiare questa cifra entro il 2025. L’ingresso di Totaro rappresenta un nuovo capitolo per Eroica Caffè. L’obiettivo è consolidare il business in Italia e aprire i primi due caffè all’estero entro due anni: “ma si tratta anche di un progetto culturale -aggiunge Ivan Totaro- vogliamo valorizzare il made in Italy, parlare di cultura, raccontare come il ciclismo eroico non sia solo un ponte tra passato e futuro, ma anche un esempio di come lo sport possa ispirare un modello di impresa sostenibile e innovativo".

Da Hamerica's a Eroica

Ivan Totaro e la sua famiglia hanno creato una storia di successo aprendo oltre 70 ristoranti. Nel percorso imprenditoriale di Totaro spicca Hamerica’s, una delle principali catene italiane di fast-casual dedicate alla cucina americana, con 31 ristoranti in tutta Italia.

Dopo la cessione di quest’ultima (non ancora ufficializzata), Totaro si dedica ora a nuove sfide imprenditoriali, come Eroica Caffè, con un modello di business basato sull’innovazione e sulle persone e una visione chiara: trasformare il brand in un punto di riferimento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per chi cerca un’esperienza fatta di sapori autentici, valori legati alle tradizioni italiane e un’idea di socialità aperta e informale che affonda le radici nel mondo Eroica.

“In Eroica Caffè ho ritrovato i valori che mi appartengono: la centralità e la valorizzazione delle persone, l’autenticità e la bellezza della sfida - aggiunge Totaro-. Sono entusiasta di contribuire a scrivere il prossimo capitolo di questa storia. Questo progetto rappresenta per me e per la mia famiglia, da sempre presente nel mio team, non solo una sfida professionale, ma anche un omaggio ai valori che da sempre animano il nostro lavoro”.

CityLife 2025: nuovo passo per Eroica Caffè

L’apertura a CityLife Milano, prevista per inizio 2025, rappresenta non solo una crescita in uno dei luoghi più importanti e innovativi della città, ma anche un’evoluzione del concept Eroica Caffè. Il format di Eroica Caffè CityLife (dove saranno impiegate 10 persone) mira a condensare tutto il meglio dell’esperienza Eroica in due chioschi compatti e funzionali, immersi nel verde, che offriranno non solo le specialità e l’atmosfera di Eroica Caffè, ma anche servizi ed eventi dedicati ai ciclisti e alla mobilità. I due chioschi rappresenteranno un punto di riferimento per ciclisti urbani e turisti in maniera coerente con la visione di CityLife: sostenere attivamente uno stile di vita e una mobilità ciclo-centrica.

"Siamo entusiasti di questa nuova partnership dove al centro c'è ancora una volta la valorizzazione dello sport ma anche del made in Italy --commenta Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife-. Collaborare con Ivan Totaro ed Eroica Caffè ci permette, insieme, di diffondere la cultura dello sport e delle eccellenze italiane Da sempre in SmartCityLife ci ispiriamo a progetti in cui la condivisione della nostra area sia per tutti motivo di svago e appuntamenti interessanti. Appuntamenti che possono essere 'intercettati' anche sull'app di SmartCityLife".

Con la guida strategica di Nicola Rosin, Eroica ed Eroica Caffè continuano a crescere, attirando nuovi partner e consolidando la propria presenza in un mercato sempre più competitivo. “La bellezza della fatica e il gusto dell’impresa” non è solo un motto, ma una filosofia che ispira ogni nuova apertura e sfida. Le location di Padova e Milano accolgono anche una clientela internazionale.

“L’ingresso di Ivan Totaro segna un momento decisivo per la crescita di Eroica Caffè - spiega Rosin, presidente di Eroica-. Ivan è stato fin da subito la nostra prima scelta, e siamo onorati di averlo al nostro fianco. La sua esperienza nel mondo della ristorazione, unita a una rara umanità, ha conquistato non solo i nostri stakeholder, ma soprattutto la nostra amata community. Siamo certi che insieme vivremo un percorso entusiasmante e ricco di successo”.

La community di Eroica

Il successo di Eroica Caffè è alimentato da quello di Eroica, ideata nel 1996 da Giancarlo Brocci, un movimento capace di coinvolgere migliaia di ciclisti e appassionati in tutto il mondo e che, guardando al passato, cerca di ispirare un nuovo futuro per il ciclismo e lo sport, riscoprendo “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”. Dopo 27 edizioni e oltre 12.500 partecipanti solo in Italia nel 2024, Eroica è oggi uno degli eventi ciclistici amatoriali più importanti al mondo, con una community globale di oltre 150.000 appassionati.