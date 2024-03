Hamerica’s propone la pizza stile Deep Dish

Hamerica's ripropone in edizione limitata la pizza Chicago style, uno dei piatti più famosi negli Usa, vera e propria icona di Chicago

Hamerica’s, insegna italiana, lanciata da Ivan Totaro (si veda Gdoweek 3, 28 settembre 2023) e dedicata alla cucina degli States, ripropone l’introvabile Deep Dish Chicago-Style Pizza, variante della pizza (alta, ripiena) nata a Chicago, icona della cucina del Midwest.

La specialità, preparata con una ricetta creata appositamente dal team dell’azienda, sarà disponibile in tutte le sedi di Hamerica’s in edizione limitata a partire dal 7 marzo fino a esaurimento scorte. Come da tradizione americana, la pizza avrà un impasto dai bordi molto alti, con ripieno di mozzarella, salsa di pomodoro, salsiccia e salame piccante (pepperoni).

“L’anno scorso abbiamo deciso di portare per la prima volta in Italia la Deep Dish Chicago-Style Pizza ed è stato un successo con 3.000 pizze vendute in meno di un mese -sottolinea Ivan Totaro, della famiglia fondatrice-. La richiesta è stata talmente alta da mandare il prodotto in sold out. Oggi abbiamo deciso di riproporla, sottolineando lo spirito che da sempre ci rappresenta, ovvero la volontà di far vivere ai nostri clienti un vero e proprio viaggio negli States, ma con la qualità degli ingredienti italiani scelti personalmente dal nostro team”.

Il prodotto è stato creato appositamente e con ingredienti italiani da Hamerica’s, dopo mesi di prove e ben 25 ricette diverse: la pizza Chicago style è uno dei piatti più famosi negli Usa, vera e propria icona di Chicago: è una pizza molto diversa da quella italiana, perché più simile a una torta ripiena, alta e filante, cotta in teglia.

Hamerica’s, la vera cucina americana in Italia

Con 30 ristoranti in 18 città italiane (Aosta, Bologna, Genova, Milano, Modena, Padova, Pavia, Riccione, Roma, Torino, Trieste, Prato e Vicenza) e la recente apertura all’interno di Merlata Bloom Milano, il brand rappresenta un unicum nel panorama della cucina americana in Italia. Una storia iniziata con un viaggio dall’Italia verso gli States alla ricerca dei sapori della tradizionale cucina americana e che ha oggi la forma e il gusto di una proposta gastronomica che consente agli appassionati di hamburger , tacos e ribs di vivere un’esperienza gustosa e divertente.

Il menù di Hamerica’s è strutturato partendo da un concetto fondamentale, la meticolosa ricerca di ingredienti eccellenti e di prima scelta per proporre sapori dal gusto vero e autentico. Carni fresche italiane lavorate secondo una ricetta esclusiva danno vita a un burger dal gusto deciso e riconoscibile; dieci anni di costante ricerca sulle tecniche di panificazione hanno portato alla creazione del Bun Hamerica’s; l’esclusivo mix di spezie e marinatura e la cottura per 6 ore nei forni di affumicatura conferiscono alla smoked meat un sapore inconfondibile, che richiama i veri barbecue della Carolina: “Da Hamerica’s è possibile scoprire la cucina americana autentica e non una semplice imitazione. Abbiamo sempre fatto ricerca per proporre ingredienti e ricette che possano riprodurre fedelmente i sapori della cucina americana, dalla perfetta caramellizzazione della carne alla cottura slow and low delle carni affumicate” racconta Ivan Totaro, founder.

Completa il menù un'ampia scelta di burger con patate dolci fritte, Chicken Wings e Onion Rings e la proposta dedicata ai vegetariani con un’ampia scelta di prodotti con carne vegetale (nuggets di pollo plant based, veggie burger, manzo e pollo vegetali). La chiusura in dolcezza è affidata ai grandi classici: la New York Cheesecake, l’originale torta made in Florida Key Lime Pie e la Triple chocolate cake.