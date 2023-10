Espai Mietis, destination store tra creatività e lusso

Un concept store diventato un riferimento grazie a uno stile che lo differenzia dai competitor, anche per la scelta di una location atipica per il lusso per una clientela giovane e non solo

Un brand spagnolo del lusso (nato online nel 2017) con una collezione di borse in pelle dai colori vivaci e dallo stile vintage, spesso ispirato al mondo del cinema, che, nel tempo, ha ampliato la sua collezione anche a capi di abbigliamento in pelle: questo è Mietis, che di recente, ha aperto il suo primo concept store a Barcellona, Espai Mietis, diventato un successo e un punto di riferimento per la città

Si tratta di uno store che sorprende a partire dalla location non classica: il brand non ha scelto una delle zone tradizionali del lusso, ma il quartiere emergente fra il Poblenou e la Vila Olimpica, un’area ex-industriale diventata un centro vibrante della scena artistica e culturale della città. È a quel mondo che il brand si ispira e, per questo, lo stesso concept store integra la presentazione del brand, i prodotti e l’atelier con frequenti mostre d’arte.

