Esselunga acquisisce sei store da Margherita Distribuzione

Siglato l'accordo vincolante tra Esselunga e Margherita Distribuzione: è previsto il trasferimento di sei rami d’azienda, punti di vendita della rete ex Auchan, attivi in Lombardia ed Emilia Romagna. L'operazione comprende anche il passaggio in Esselunga dei relativi dipendenti che lavorano in queste strutture di vendita.