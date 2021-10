Esselunga al Bar Atlantic brandizza l’insalata

Mentre è in corso l'operazione che prevede 100 offerte in 100 giorni per festeggiare l'apertura del centesimo Bar Atlantic, Esselunga propone una promozione non propriamente usuale. Si tratta di una comunicazione che, oltre ad essere prevista sui poster posti poco prima dell'ingresso nell'area del bar, come da consolidata tradizione, si trova anche sui volantini che sono portati direttamente ai tavoli nei vassoi contenenti il piatto in offerta ordinato dai clienti.

La meccanica dell'operazione

Con il claim "Voglia di insalata?", la promozione suggerisce di provare "la verticale" presente nel menu del Bar Atlantic, sottolineando che le referenze di Planet Farms (il nome del produttore) sono anche disponibili nel reparto ortofrutta. Un'operazione quindi che coinvolge in primis l'insegna di ristorazione della catena di Pioltello (Mi), che utilizza l'insalata pronta Yummix piccante in due piatti nel menu del Bar Atlantic: un più classico e semplice piatto di insalata con ricotta di pecora, che risponde alla ricerca di nuovi gusti dei consumatori, e come accompagnamento, insieme ai fagiolini edamame, ai ravioli ai gamberi Gyoza.

Scegliendo uno di questi due piatti nel vassoio viene inserito un volantino che ha lo scopo di informare sulle innovazioni e l'universo valoriale dell'insalata da vertical farm, come la coltivazione in assenza totale di pesticidi in un ambiente incontaminato.

Il vertical come nuova nicchia di mercato nella quarta gamma

Le insalate da vertical farming rappresentano un segmento innovativo che ha fatto di recente capolino nel reparto ortofrutta. come abbiamo scritto su Fresh Point le quattro referenze da vertical farm di Planet Farms sono state distribuite per un primo periodo in esclusiva da Esselunga per poi approdare anche negli store di Iper La grande i, Il Viaggiator Goloso e Unes oltre che in to market. Qui di seguito una piccola gallery delle insalate presenti nel frigo del reparto ortofrutta di Esselunga.