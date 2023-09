Esselunga apre un nuovo supermarket a Roma

Continua nella Capitale l’espansione della catena della famiglia Caprotti anche in un periodo complessivo a livello economico

Esselunga amplia la sua presenza nella Capitale, aprendo un nuovo punto di vendita in viale Liegi 18, nel quartiere Parioli al confine con il Pinciano. Con una superficie di 560 mq e 28 dipendenti, il supermarket offre una vasta gamma di prodotti, tra cui alcuni dei suoi prodotti di riferimento come la gastronomia Cucina Esselunga, la linea di oltre 200 piatti gastronomici pronti studiati e preparati da Esselunga, la selezione di vini e la pasticceria Elisenda. In questo modo, Esselunga vuole confermare il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei romani, offrendo qualità e convenienza in un unico luogo.

Si tratta di un supermercato che rientra nella tradizione dell'insegna, in linea con il format urbano aperto nel 2021 a Milano, in via Calvi, che prevede un percorso obbligato che si snoda tra gli scaffali e porta al centro dello store dove sono presenti i banchi assistiti di gastronomia e panetteria, per andare verso le casse passando per l'area dei vini, uno dei punti di forza dello store (e dell'insegna) con la presenza di un sommelier.

Il negozio sarà aperto sette giorni su sette, con orari che andranno dalle 7:30 alle 21:00 nei giorni feriali e dalle 8:00 alle 20:00 la domenica. Un piccolo parcheggio da 14 posti comodi completa il nuovo supermercato.

La presenza nel Lazio

Con questa apertura, i negozi Esselunga a Roma diventano quattro, con il superstore in via Prenestina nel 2017 e i due LaEsse in via Cola di Rienzo (inaugurato nel 2021) e il più recente in Via Tomacelli (2022).

Nel Lazio Esselunga è presente dal 2014 anche ad Aprilia (LT) e dal 2018 con il servizio e-commerce, disponibile tramite la app e il sito esselungaacasa.it, già attivo in 50 comuni nelle province di Latina e di Roma.

Diffondere la cultura gastronomica

“Anche qui ai Parioli di Roma Esselunga svolge la sua azione di diffusione della cultura alimentare locale, tra cui panificazione e piatti pronti anche grazie alla cucina propria del negozio - ha spiegato Roberto Selva, Direttore marketing e comunicazione-. D’altronde, cucina e tradizione è dove ci differenziamo di più".

Particolare attenzione è anche alla selezionata enoteca, che oltre a proposte classiche rilancia vitigni che per un po’ sono stati trascurati. Sono circa 300 le etichette provenienti dalle cantine più prestigiose d’Italia e del mondo, con un caveau per i vini più pregiati. Per ottenere i migliori risultati, un sommelier sarà a disposizione durante l’orario di apertura per consigli sulla scelta dei vini. “Anche qui facciamo divulgazione”, ha aggiunto Selva.

Attenzione alla sostenibilità

L'attenzione all'ambiente è palpabile: luci a LED con dimmerazione, il sistema di condizionamento efficiente e le fonti energetiche rinnovabili sono solo alcune delle soluzioni adottate. Le consegne della spesa online saranno effettuate con mezzi sostenibili. La spesa a casa è consegnata con imballi riciclati per l’80% che il cliente può restituire nelle spese successive garantendo seconda vita ai sacchetti prima di essere di nuovo riciclati in una logica di economia circolare.

Esselunga e il patto anti inflazione

In questo complesso momento per l’economia, il Governo chiede aiuto alle grandi catene alimentari ed Esselunga non si è tirata indietro. “Già da un anno e mezzo abbiamo intrapreso azioni di aiuto alle famiglie, ad esempio bloccando i nostri prezzi Smart e lanciato diverse promozioni, come il sottocosto, che proponiamo ogni 15 giorni -ci ha detto Eugenio Neri, direttore commerciale di Esselunga-. Inoltre, parteciperemo ad altre iniziative governative da ottobre a dicembre”.

“Siamo stati sollecitati dal Governo a intraprendere azioni di contenimento dei prezzi, in particolare sui beni alimentari di prima necessità, da ottobre a dicembre -ci ha anticipato Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga-. Il perimetro esatto dei generi compresi in questa iniziativa è ancora in fase di definizione e potrebbe essere diverso da azienda ad azienda.