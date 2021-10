Esserbella di Esselunga: a Genova primo store “indipendente”

Si consolida la rete di Esserbella, la profumeria di Esselunga, che a Genova, in via Piave, realizza la sua quarantaquattresima apertura potenziando la rete attiva all’interno delle gallerie commerciali Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. In questo caso c'è una novità rispetto alla tradizione: questo punto di vendita è il primo con ingresso diretto su strada e vi si potrà accedere indipendentemente dall’ingresso del supermercato. La struttura si sviluppa su un'area di circa 200 mq con un'offerta in linea con la consuetudine dell'insegna: fragranze, trattamenti viso e corpo, make-up e

accessori per un totale di oltre 11.000 referenze. L'intero assortimento è acquistabile anche online su questo sito dedicato.

Nell'ottica di una valorizzazione della shopping experience, il negozio prevede la possibilità di prenotare online vari servizi nei make up studio, nail studio, brow studio, skin studio ed hair studio presenti all’interno della profumeria.

Anche in questo negozio, come del resto nelle profumerie Esserbella in generale, gli spazi espositivi sono concepiti anche come luoghi di incontro e condivisione. Per questo motivo vengono organizzati periodicamente appuntamenti ed eventi che prevedono la collaborazione di esperti del settore.