Esselunga si rafforza a Varese

In città Esselunga aveva inaugurato ad aprile un punto di vendita di 4.000 mq in via Gasparotto in concomitanza con la chiusura dello storico locale di viale Borri, il primo store Esselunga aperto a Varese nel 1979. In questo video tour abbiamo raccontato le caratteristiche del superstore aperto due mesi fa.

Oggi l'insegna riapre l'antica struttura dopo i lavori di restyling che l'hanno resa moderna e in linea con l'attuale immagine della catena. Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 1.300 mq. Come da tradizione, l'area freschi rappresenta il focus dell'offerta articolata nei reparti di gastronomia con un nuovo banco servito, una proposta di prodotti del panificio preparati nel vicino superstore di via Gasparotto, sempre freschi perché sfornati nel corso di tutto l’arco della giornata. Dal locale vicino arriveranno anche le referenze lavorate per il reparto macelleria, che si presenta sia con banco assistito sia con isole refrigerate per il take away, e alcune preparazioni di gastronomia. La pescheria è presente con banco a libero servizio. Completa l'area lo spazio dedicato all'ortofrutta. Il visual evidenzia le caratteristiche dei vari reparti sottolineandone freschezza e territorialità.

La barriera casse è stata integrata con aree dedicate a self payment e self checkout.

Nel parcheggio a raso saranno a disposizione dei clienti 119 posti auto.

Esselunga sta potenziando la sua presenza nell'area nord e centrale del Paese diversificando la propria offerta su vari format come sottolineato in questo articolo.