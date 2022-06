Esselunga testa il travel retail alla stazione Porta Nuova di Torino

Il supermercato aperto da Esselunga all'interno della stazione di Porta Nuova a Torino segna l'ingresso dell'insegna nel travel retail

La catena sta diversificando la sua presenza sul territorio con punti di vendita in vari contesti urbani e ad alta densità di flusso pedonale e con formati che rispondono a nuove esigenze di consumo e a differenti target di consumatori. Esselunga sperimenta il travel retail e apre un supermercato di 860 mq all'interno della stazione di Porta Nuova a Torino, oggi la terza stazione italiana, realizzata in un edificio storico che risale al 1861, oggetto di una recente ristrutturazione. Il supermercato è situato nell’area un tempo occupata dalla galleria dove arrivavano le carrozze. Con questa apertura, l'insegna consolida la presenza nel torinese dove opera con le strutture in corso Traiano e nella prima cintura di Moncalieri e Rivalta.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store ha un duplice accesso da via Sacchi e dalla galleria principale e presenta in un percorso guidato tutti i reparti che caratterizzano la proposta di Esselunga. L'ortofrutta è in apertura con una proposta di oltre 200 referenze e di prodotti Esselunga bio provenienti da coltivazioni controllate. Seguono i reparti di carne e pesce a libero servizio, con la proposta di sushi. Completano l’area freschi i latticini, il pane, le specialità di gastronomia, e lo spazio dedicato alle referenze Elisenda, l’esclusiva linea di alta pasticceria di Esselunga . L'assortimento comprende oltre 5.000 articoli tra cui più di 400 etichette in enoteca di vini e una selezione di vini pregiati con un sommelier per guidare i clienti nella scelta del vino più adatto ad ogni occasione.

I servizi

I consumatori possono prenotare i piatti in gastronomia, il pesce, la carne e le specialità dolci e salate. Nell'ottica di rendere la spesa più veloce sono state predisposte casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il Presto Spesa, disponibile anche su app. Anche questo store propone l'adesione al programma fedeltà con Carta Fidaty. Inoltre, la convenzione con il parcheggio interrato della stazione darà la possibilità di usufruire di 240 posti auto.