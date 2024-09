Esselunga: una limited edition per un digital drop

Un'edizione limitata della linea Esselove di Esselunga al centro di un'attività che coinvolge il creator Tommaso Zorzi e la designer Linea Daria

Felpe, t-shirt e cappellini della collezione Esselove al centro di una nuova iniziativa di Esselunga. I capi verranno, infatti, personalizzati dalla designer Anna Benvenuto, in arte Linea Daria per una limited edition dedicata ai primi 150 utenti che riusciranno a essere più veloci. Esselunga lancia, infatti, il 19 settembre sul proprio canale Instagram un nuovo digital drop (ossia un concorso-lampo) che vede il coinvolgimento dell'influencer Tommaso Zorzi. Oltre ai contenuti social sviluppati su Instagram e TikTok, il creator farà un’attivazione on-field prevista per la giornata di sabato, in centro a Milano.

“Essere un brand come Esselunga vuol dire non solo far parte della quotidianità dei nostri

clienti, ma farlo con rilevanza in diversi contesti. Il progetto The Cozy Drop si inserisce in una strategia di comunicazione digital più ampia. Vogliamo essere protagonisti nei momenti chiave, partecipare attivamente alle conversazioni più rilevanti e anticipare tendenze. Ascoltare, dialogare e coinvolgere il nostro pubblico è parte integrante del nostro modo di essere e cerchiamo sempre di farlo con ironia” afferma Massimo Bellato, head Of digital marketing di Esselunga.

Questa iniziativa segue il flash mob che Esselunha ha attivato nelle scorse settimane proprio per promuovere la linea Esselove, raccontata in questo articolo.