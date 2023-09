Esseoquattro punta sull’eCommerce e varca i confini nazionali

La società veneta che produce e distribuisce packaging per alimenti ha lanciato un nuovo portale per le vendite online, che però consente anche di entrare in contatto direttamente con i distributori di zona. È un primo passo per ampliare il mercato anche a livello europeo

Da alcuni giorni è online Esseoquattro Shop, il nuovo eCommerce dell’omonima azienda di Carmignano di Brenta (in provincia di Padova) che produce e distribuisce packaging per alimenti pensati per rispondere alle sempre più puntuali esigenze dei consumatori. Si tratta di un portale strutturato ma che offre strumenti intuitivi per effettuare acquisti rapidamente e in sicurezza. In tal senso, oltre alla divisione dei prodotti per categorie (Take Away, pasticceria, salvafreschezza, fuori tutto), nella home page è presente anche una sezione dedicata ai “Consigli” e alle “Guide alla scelta”, che offre utili suggerimenti per orientarsi tra gli articoli disponibili. L’utente ha anche la possibilità di richiedere una consulenza del distributore dei packaging che cura la propria zona.

Più semplice entrare in contatto con i distributori dei prodotti Esseoquattro

“Nel rapporto di vendita business-to-business è molto importante il touch point o il dialogo faccia a faccia – ha affermato Anna Manente, responsabile marketing di Esseoquatto –. Proprio per questo, abbiamo realizzato un eCommerce che offra anche la possibilità di entrare in contatto direttamente con i nostri distributori”. Una volta contattati, i distributori si recheranno nei punti di vendita o nelle industrie per offrire una consulenza personalizzata, fornendo ai clienti anche la possibilità di toccare con mano i packaging e di avere un supporto nella scelta. Non solo.

Il dialogo diretto con il distributore può anche consentire di valutare eventuali prodotti complementari, di ordinare quantità specifiche di prodotto o realizzare packaging personalizzati. “Tuttavia -ha aggiunto Manente-, il nuovo eCommerce ha principalmente l’obiettivo di raggiungere le zone ancora non coperte dalla distribuzione e di fornire una soluzione di acquisto comoda e vantaggiosa, in linea soprattutto con le consuetudini delle nuove generazioni di imprenditori, che ormai effettuano abitualmente acquisti online e si aspettano tempi di consegna molto veloci”.

Esseoquattro vuole però essere certa che anche i prodotti sul suo eCommerce rispecchino le aspettative del mercato. “Abbiamo commissionato un’indagine –ha spiegato Valeria Ortolani, direttore marketing e comunicazione di Esseoquattro– per cogliere le nuove abitudini dei consumatori, in Italia e anche in Europa, e quali sono i loro desideri, sia in ambito di acquisto sia di consumo all’interno di gdo, Horeca e normal trade. Non appena saranno disponibili i risultati, il nostro team di ricerca & sviluppo lavorerà con il Gruppo di Ricerca sulla Qualità e Sicurezza Alimentare dell’università di Camerino per creare prodotti in grado di soddisfare le nuove esigenze individuate”.

In linea con gli obiettivi della ricerca commissionata, la campagna di comunicazione 2024 di Esseoquattro per la prima volta non riguarderà solo l’Italia ma sarà estesa anche all’estero, dove l’azienda punta a far conoscere il brand. Da sempre attenta ai percorsi di formazione, Esseoquattro ha avviato due nuove attività: è entrata tra i soci sostenitori del Cuoa, la scuola di management vicentina, e ha aderito al Sid Winter Camp organizzato dalla Scuola Italiana Design. Si tratta di un’iniziativa in cui gli studenti gestiscono e sviluppano progetti di ricerca assegnati da diverse aziende partner nei vari ambiti del design.