Euronics Italia annuncia la sua campagna “Il Black Friday di Euronics esaudisce i tuoi desideri”: iniziativa omnicanale online il 31 ottobre con protagonista Tommaso Zorzi

Il 71% degli italiani approfitterà del Black Friday per acquistare i regali di Natale con una solida preferenza per i prodotti tecnologici, preferiti dal 73% degli intervistati secondo una recente ricerca di Gfk. In questo scenario Euronics Italia, annuncia la sua campagna “Il Black Friday di Euronics esaudisce i tuoi desideri”: iniziativa omnicanale con protagonista Tommaso Zorzi.

"Il Black Friday è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per il nostro settore, che sta dando segnali di ripresa dopo un inizio d’anno in salita -commenta Massimiliano Iovino, direttore generale di Euronics Italia-. Grazie al lavoro prezioso con i nostri soci che operano nel territorio, ci impegniamo a offrire non solo le migliori promozioni, ma anche un'esperienza d'acquisto di valore che riflette l’evoluzione delle esigenze dei nostri clienti. Siamo a fianco dei nostri clienti ogni giorno nelle loro scelte tecnologiche e questa campagna ne è ulteriore testimonianza”.

Il protagonista degli spot, un mago poco incline ad esaudire i desideri, sarà alle prese con le richieste bizzarre dei suoi clienti non riuscendo a soddisfarli. Uno scenario che, con ironia, lancia il vero messaggio della campagna: non servono magie o illusioni per realizzare i propri desideri, ma le offerte tecnologiche di Euronics. L’idea creativa è di Hagam che ha sviluppato una gamma di contenuti che prendono vita all’interno della strategia omnicanale curata da DentsuX: il lavoro sinergico tra i due partner ha permesso di individuare i format più efficaci per sfruttare le potenzialità delle diverse piattaforme. Dalla TV con posizionamenti premium, alle domination sui principali siti di informazione e contenuti video nativi pensati con differenti linguaggi a seconda della piattaforma social di atterraggio. La campagna ha l’obiettivo di intrattenere e contemporaneamente lavorare su Top of Mind del marchio e Intention-to-Buy.

“Finalmente vediamo live una campagna di cui siamo veramente orgogliosi -aggiunge Serena Zilio, direttore marketing e comunicazione di Euronics Italia-. Campagna che conferma la strategia intrapresa da tempo: abbiamo lavorato ad un efficace presidio omnichannel, con l’obiettivo di massimizzare l’interazione tra i canali, dalla TV ai social media, fino ai nostri negozi, attraverso un’idea creativa ed un talent che aggiungono valore al nostro brand”.

La scelta di Tommaso Zorzi, recentemente premiato da Forbes nei Top Creators Awards 2024, è legata al talento e alla grandissima popolarità sia sui social media con oltre 2 milioni di follower su Instagram e oltre 350.000 su TikTok, popolarità rinforzata grazie anche alla sua partecipazione sul piccolo schermo come giudice del programma Cortesie per gli Ospiti.

"Sono davvero entusiasta di aver preso parte alla campagna di Euronics in occasione del Black Friday -dice Tommaso Zorzi-. Ho dato libero sfogo alla mia creatività, vestendo i panni di un personaggio che non avevo mai interpretato prima ma che si è rivelato essere molto divertente”.

Appuntamento quindi il 31 ottobre alle 21: con lo spot live sulle reti Mediaset a canale unificato, su tutte le piattaforme social e online.